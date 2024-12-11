Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными в ноябре
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Кредит банка Уралсиб занял вторую строчку рейтинга лучших займов наличными в ноябре 2024-го
В рейтинге портала Выберу.ру рассматривали наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 октября 2024 года). Продукт Уралсиба занял второе место в списке.
В ходе исследования аналитики портала учитывали:
- размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полной стоимости кредита;
- сумма и срок кредитования;
- стоимость личного страхования, если оно необходимо;
- отсутствие комиссий и скрытых выплат.
- разница между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита;
- наличие опций понижения ставки и отсрочки платежа в первый месяц кредита;
- возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.
Узнать полные условия потребительского кредитования в Уралсибе можно на сайте банка, в его ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке.
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