Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными в ноябре

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  • Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Деньги в руках © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кредит банка Уралсиб занял вторую строчку рейтинга лучших займов наличными в ноябре 2024-го

В рейтинге портала Выберу.ру рассматривали наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 октября 2024 года). Продукт Уралсиба занял второе место в списке.

В ходе исследования аналитики портала учитывали:

  • размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полной стоимости кредита;
  • сумма и срок кредитования;
  • стоимость личного страхования, если оно необходимо;
  • отсутствие комиссий и скрытых выплат.
  • разница между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита;
  • наличие опций понижения ставки и отсрочки платежа в первый месяц кредита;
  • возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.

Узнать полные условия потребительского кредитования в Уралсибе можно на сайте банка, в его ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Год ЖКУ за наш счет!»: 10 клиентов получат кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке.

Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы

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