Кредит Уралсиба вошел в топ-3 лучших займов наличными в ноябре

Кредит банка Уралсиб занял вторую строчку рейтинга лучших займов наличными в ноябре 2024-го

В рейтинге портала Выберу.ру рассматривали наиболее выгодные предложения топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 1 октября 2024 года). Продукт Уралсиба занял второе место в списке.

В ходе исследования аналитики портала учитывали: размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полной стоимости кредита;

сумма и срок кредитования;

стоимость личного страхования, если оно необходимо;

отсутствие комиссий и скрытых выплат.

разница между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита;

наличие опций понижения ставки и отсрочки платежа в первый месяц кредита;

возможность онлайн-оформления кредита и другие параметры.

Узнать полные условия потребительского кредитования в Уралсибе можно на сайте банка, в его ближайших отделениях и по телефону 8-800-250-57-57.