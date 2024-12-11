Новогодняя почта открылась в Краснодаре. Где можно отправить письмо Деду Морозу?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

Мэрия Краснодара рассказала об открытии новогодней почты. Письма будут принимать до 31 декабря

11 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в здании «Почты России» на улице Рашпилевской, 60 заработала новогодняя почта. Там установили специальный ящик для отправки писем Деду Морозу. Их принимают до 31 декабря.

В Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию:

Отправить послание можно по адресу: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Чтобы получить ответ, нужно указать обратный адрес и индекс.

Сотрудники почты подскажут отправителям, как правильно оформить письмо.

Ежегодно Деду Морозу в Великий Устюг доставляют около 200 тыс. писем. В них дети и взрослые подводят итоги года, делятся мечтами и пожеланиями.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре запустили новогодние трамваи и троллейбусы. Их расписание можно посмотреть здесь.

Дед Мороз Краснодар Новый год общество Почта Праздники Рождество

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