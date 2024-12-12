Краснодарцев приглашают обсудить межвоенный период в истории России
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: Интербеллум» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Интербеллум». Встреча пройдет 14 декабря. Слушатели поговорят о межвоенном периоде — 1920–1930 годы.
Программа:
- что стало причиной массовых антибольшивистских выступлений;
- тотальный кризис или происки французской контрразведки;
- насколько новой была экономическая политика большевиков, горделиво названная НЭПом;
- как следует понимать призывы властей к единству и причем тут «философский пароход»;
- кому советское государство «завещал» Ленин;
- откуда в нашем лексиконе такие слова, как «номенклатура», «пятилетки», «колхозы», «чистки» и прочие.
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