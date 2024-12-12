Краснодарцев приглашают обсудить межвоенный период в истории России

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: Интербеллум» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Интербеллум». Встреча пройдет 14 декабря. Слушатели поговорят о межвоенном периоде — 1920–1930 годы.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всем перечисленном.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 15 декабря лекцию «Гарри Поттер»: магия, дружба и свет». На встрече участники найдут отсылки и пасхалки в фильмах франшизы.