Краснодарцев приглашают обсудить межвоенный период в истории России

Краснодарский край

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  • © Фото KamranAydinov, сайт freepik.com
    © Фото KamranAydinov, сайт freepik.com

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: Интербеллум» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: Интербеллум». Встреча пройдет 14 декабря. Слушатели поговорят о межвоенном периоде — 1920–1930 годы.

Программа:

  • что стало причиной массовых антибольшивистских выступлений;
  • тотальный кризис или происки французской контрразведки;
  • насколько новой была экономическая политика большевиков, горделиво названная НЭПом;
  • как следует понимать призывы властей к единству и причем тут «философский пароход»;
  • кому советское государство «завещал» Ленин;
  • откуда в нашем лексиконе такие слова, как «номенклатура», «пятилетки», «колхозы», «чистки» и прочие.

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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 15 декабря лекцию «Гарри Поттер»: магия, дружба и свет». На встрече участники найдут отсылки и пасхалки в фильмах франшизы.

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