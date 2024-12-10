В сезон распродаж в Краснодарском крае зафиксировали рекордный трафик на сайтах для онлайн-шоппинга

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Краснодарский край

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  • © Фото katemangostar, ru.freepik.com
    © Фото katemangostar, ru.freepik.com

Согласно исследованию bigdata от Мегфона, в дни распродаж жители Краснодарского края потратили рекордный объём трафика на сайтах маркетплейсов и магазинов

Специалисты оператора изучили обезличенные данные обращений абонентов из Краснодарского края на порталы 100 крупных маркетплейсов и магазинов страны. Оказалось, что объем трафика на 22% превысил среднегодовой и на 71% — показатель прошлого ноября-декабря.

В дни распродаж максимальный трафик из региона зафиксировали на следующих ресурсах:

  • маркетплейсы с широкой товарной линейкой;
  • магазины спортивной одежды и оборудования;
  • магазины украшений и косметики;
  • магазины электротехники.

«Галочка, беру?»:

Менее востребованы были детские магазины, электронные аптеки и площадки популярных брендов одежды. А в самом конце рейтинга — товары для домашних животных, канцелярия и сантехника.

Как показало исследование, главная аудитория интернет-магазинов (почти 50% трафика) на Кубани — люди 35‑44 лет. Мужчины и женщины проводили за онлайн‑шоппингом одинаковое количество времени.

Особенно охотно жители края выбирали товары по пятницам и субботам, а меньше всего времени на покупки находили по воскресеньям. При этом пик продаж пришёлся на 11 и 28 ноября, а также 7 декабря.

«Онлайн-шоппинг позволяет сравнивать цены на товары и делать покупки, не выходя из дома или не приезжая в магазин. Это особенно удобно для тех, кто живёт далеко от крупных городов или имеет ограниченные возможности для поездок. Учитывая это, наши инженеры в этом  году расширили площадь покрытия в регионе и в 1,5 раза улучшили скорость загрузки интернетданных», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, Авито тестирует доставку оригинальных товаров из-за рубежа. На платформе появятся 200 тысяч позиций из Китая: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и другое.

Интернет МегаФон общество Статистика Торговля

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