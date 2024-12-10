«Если они захотят отключить внешний интернет, то у них получится. Где-то чуть лучше, где-то хуже, но во всяком случае здесь на Кавказе получилось прямо неплохо. По крайней мере, в Чечне.

6 декабря телеграм-канал крупнейшей телекоммуникационной компании Дагестана Ellco сообщил , что «в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет <...> наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам». Подобное оповещение опубликовал и провайдер ITT, работающий в Ингушетии.

Может быть, это просто совпадение, но до этого со среды у нас началось отключение домашнего интернета. Я ощутила это сразу, потому что работаю из дома. Включили только в четверг вечером, а в пятницу утром нас как бы отключили от внешней связи.

Еще нужно понимать, что в Чечне Telegram с осени работает только через VPN, то есть как Instagram* в остальной России. Не знаю, с чем это связано. Но вот такая у нас история.

И когда в пятницу утром, 6 декабря, нас отключили от внешней связи, у нас вообще перестали работать какие-либо VPN. До этого у меня были 3 рабочих приложения, которыми я постоянно пользовалась, чередуя: где-то связь чуть хуже, где-то — чуть лучше. А в пятницу VPN перестали подключаться вообще, постоянно срывались. Подумала, что-то случилось у меня. Скачала еще 4 VPN-сервиса, но не работал ни один.

Интернет появился где-то в субботу вечером. Отключение продлилось около полутора суток.

При этом все время у меня работал WhatsApp*, но у мужа он работал очень плохо и до сих пор работает с небольшими перебоями».