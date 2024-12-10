Роскомнадзор отключил внешний интернет в Дагестане, Ингушетии и Чечне почти на два дня. Публикуем рассказ жительницы Грозного
6-7 декабря жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежным интернет-ресурсам. Роскомнадзор назвал это плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети
6 декабря телеграм-канал крупнейшей телекоммуникационной компании Дагестана Ellco сообщил, что «в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет <...> наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам». Подобное оповещение опубликовал и провайдер ITT, работающий в Ингушетии.
Позже вечером Роскомнадзор сообщил «Интерфаксу», что учения в Дагестане призваны проверить готовность российской инфраструктуры «в случае преднамеренного внешнего воздействия».
При этом учения затронули две другие республики СКФО — Чечню и Ингушетию.
Редакция Юга.ру расспросила жительницу Грозного о репетиции суверенного интернета.
«Если они захотят отключить внешний интернет, то у них получится. Где-то чуть лучше, где-то хуже, но во всяком случае здесь на Кавказе получилось прямо неплохо. По крайней мере, в Чечне.
«Суверенный российский интернет пока невозможен»:
Может быть, это просто совпадение, но до этого со среды у нас началось отключение домашнего интернета. Я ощутила это сразу, потому что работаю из дома. Включили только в четверг вечером, а в пятницу утром нас как бы отключили от внешней связи.
Еще нужно понимать, что в Чечне Telegram с осени работает только через VPN, то есть как Instagram* в остальной России. Не знаю, с чем это связано. Но вот такая у нас история.
И когда в пятницу утром, 6 декабря, нас отключили от внешней связи, у нас вообще перестали работать какие-либо VPN. До этого у меня были 3 рабочих приложения, которыми я постоянно пользовалась, чередуя: где-то связь чуть хуже, где-то — чуть лучше. А в пятницу VPN перестали подключаться вообще, постоянно срывались. Подумала, что-то случилось у меня. Скачала еще 4 VPN-сервиса, но не работал ни один.
Интернет появился где-то в субботу вечером. Отключение продлилось около полутора суток.
При этом все время у меня работал WhatsApp*, но у мужа он работал очень плохо и до сих пор работает с небольшими перебоями».
Как сообщали Юга.ру, жители юга России регулярно жалуются на массовые сбои в работе мессенджера Telegram минимум с октября 2023 года. С августа 2024-го власти РФ начали замедление видеохостинга YouTube.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.