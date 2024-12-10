В Краснодаре продолжаются кринж-пати. Можно посмотреть «Не шутите с Зоханом», «Шрек», «Мачо и ботан», «Американский пирог»

Кадр из трейлера к фильму «Не шутите с Зоханом» © Скриншот видео с Rutube-канала «ывкапрцып»

Кадр из трейлера к фильму «Не шутите с Зоханом» © Скриншот видео с Rutube-канала «ывкапрцып»

В Краснодаре состоится серия показов фильмов и мультфильмов разных лет (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала очередную серию кринж-пати. Формат не предусматривает каких-либо ограничений. Зрители смотрят фильмы и мультики, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа специальными табличками, обсуждать или осуждать героев.

Расписание кинопоказов: 13 декабря в 19:00 — «Не шутите с Зоханом»;

13 декабря в 21:30 — «Мальчишник в Вегасе»;

14 декабря в 18:00 — «Шрек»;

14 декабря в 20:00 — «Холодное сердце»;

16 декабря в 19:30 — «Мачо и Ботан»;

19 декабря в 19:30 — «Американский пирог»;

17 декабря в 19:00 — «Шрек 2»;

17 декабря в 21:00 — «Шрек 3»; Стоимость участия — 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки (кроме семечек). Приветствуются пижамы и карнавальные костюмы. Фотостудия Sisters находится на улице Карасунской, 86.