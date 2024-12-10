В Краснодаре продолжаются кринж-пати. Можно посмотреть «Не шутите с Зоханом», «Шрек», «Мачо и ботан», «Американский пирог»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Не шутите с Зоханом» © Скриншот видео с Rutube-канала «ывкапрцып»
    Кадр из трейлера к фильму «Не шутите с Зоханом» © Скриншот видео с Rutube-канала «ывкапрцып»

В Краснодаре состоится серия показов фильмов и мультфильмов разных лет (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала очередную серию кринж-пати. 

Формат не предусматривает каких-либо ограничений. Зрители смотрят фильмы и мультики, могут комментировать и озвучивать сцены, оценивать уровень кринжа специальными табличками, обсуждать или осуждать героев.

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Расписание кинопоказов:

  • 13 декабря в 19:00 — «Не шутите с Зоханом»;
  • 13 декабря в 21:30 — «Мальчишник в Вегасе»;
  • 14 декабря в 18:00 — «Шрек»;
  • 14 декабря в 20:00 — «Холодное сердце»;
  • 16 декабря в 19:30 — «Мачо и Ботан»;
  • 19 декабря в 19:30 — «Американский пирог»;
  • 17 декабря в 19:00 — «Шрек 2»;
  • 17 декабря в 21:00 — «Шрек 3»;

Стоимость участия — 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки (кроме семечек). Приветствуются пижамы и карнавальные костюмы. Фотостудия Sisters находится на улице Карасунской, 86.

Как писали Юга.ру, образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 15 декабря показ хоррора «Сияние» Стэнли Кубрика. После просмотра состоится обсуждение ленты с кинокритиком Виктором Венгерским.

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