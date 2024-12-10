В Краснодаре запустили новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем их расписание

В краевой столице с 10 декабря пассажиров перевозят новогодние троллейбусы и трамваи. Их украсили светящимися гирляндами и тематическими наклейками.

Как сообщили в МУП КТТУ, ежедневно будут работать по два новогодних трамвая и троллейбуса разных маршрутов. Праздничный транспорт будет курсировать до 15 января 2025 года.