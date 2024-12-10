В Краснодаре запустили новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем их расписание
В Краснодаре с 10 декабря начал курсировать новогодний общественный транспорт
В краевой столице с 10 декабря пассажиров перевозят новогодние троллейбусы и трамваи. Их украсили светящимися гирляндами и тематическими наклейками.
Как сообщили в МУП КТТУ, ежедневно будут работать по два новогодних трамвая и троллейбуса разных маршрутов. Праздничный транспорт будет курсировать до 15 января 2025 года.
Расписание движения новогодних троллейбусных и трамвайных маршрутов:
- 10 декабря: трамваи №3 и №1, троллейбусы №2 и №7;
- 11 декабря: трамвай №6 и №4, троллейбусы №6 и №12;
- 12 декабря: трамваи №7 и №5, троллейбусы №8 и №14;
- 13 декабря: трамваи №11 и №8, троллейбусы №10 и №20;
- 14 декабря: трамваи №15 и №9, троллейбусы №13 и № 7;
- 15 декабря: трамваи №2 и №10, троллейбусы №21 и №12;
- 16 декабря: трамваи №21 и №12, троллейбусы №2 и №13;
- 17 декабря: трамваи №3 и №20, троллейбусы №6 и №14;
- 18 декабря: трамваи №6 и №22, троллейбусы №8 и №20;
- 19 декабря: трамваи №7 и №1; троллейбусы №10 и №7;
- 20 декабря: трамваи №11 и №4, троллейбусы №21 и №12;
- 21 декабря: трамваи №15 и №5, троллейбусы №13 и №14;
- 22 декабря: трамваи №2 и №8, троллейбусы №2 и №20;
- 23 декабря: трамваи №21 и №9, троллейбусы №8 и №7;
- 24 декабря: трамваи №3 и №10, троллейбусы №10 и №12;
- 25 декабря: трамваи №6 и №12, троллейбусы №6 и №14;
- 26 декабря: трамваи №7 и №20, троллейбусы №21 и №20;
- 27 декабря: трамваи №11 и №22, троллейбусы №2 и №7;
- 28 декабря: трамваи №15 и №1, троллейбусы №6 и №12;
- 29 декабря: трамваи №21 и №4, троллейбусы №8 и №13;
- 30 декабря: трамваи №2 и №5, троллейбусы №10 и №14;
- 31 декабря: трамваи №3 и №8, троллейбусы №13 и №20.
Как писали Юга.ру, проезд в общественном транспорте Краснодарского края может стоить на 20% меньше для пользователей транспортных карт.
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