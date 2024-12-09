В Сочи зацвело карамельное дерево. Растение используют в парфюмерии и косметике
В Сочи зацвел химонантус ранний. Растение обладает карамельным ароматом
8 декабря телеграм-канал дендропарка «Южные культуры» сообщил, что на химонантусе раннем распустились цветы. Они имеют приятный карамельный аромат.
Родина дерева — центральные и восточные районы Китая. На родине и в регионах со схожим климатом это вечнозеленое растение. В регионах с более суровым климатом это вечнозеленое дерево может стать листопадным.
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Образ химонантуса часто используют в персидской музыке и поэзии. Кроме того, карамельное дерево применяют в парфюмерии и косметике.
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