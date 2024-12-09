«Росэнергоатом» оценил безопасность работы Ростовской АЭС
Эксперты концерна «Росэнергоатом» оценили безопасность и эффективность работы крупнейшего энергетического предприятия юга России в 2024 году
Ростовская атомная станция в пятый раз подтвердила соответствие самым высоким стандартам «Производственной системы Росатом» и сохранила статус лидера. К такому выводу пришла экспертная комиссия, которая провела на АЭС проверку качества развития. В ее составе работали руководители и специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции.
«Производственная система Росатом» (ПСР) — это культура бережливого производства и система непрерывного улучшения процессов для конкурентного преимущества на мировом уровне. Волгодонские атомщики впервые получили статус «Лидер ПСР» в 2019 году и ежегодно подтверждают его.
В 2024 году безопасность и эффективность АЭС оценивали по семи направлениям. По всем из них Ростовская АЭС находится «зеленой» зоне, что соответствует статусу передового предприятия Госкорпорации «Росатом». Эксперты отметили 17 лучших практик, которые внедрила Ростовская АЭС, например, использование видеорегистраторов при допуске к работам и создание автоматизированного устройства для изготовления уплотняющих элементов.
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«В этом году мы поставили для себя сразу две цели в этом направлении — подтвердить статус лидера ПСР и перейти на следующий уровень развития «Производственной системы Росатом» на Ростовской АЭС — стать «Цифровым ПСР предприятием». С первой задачей мы успешно справились. Уверен, что и вторую нашему коллективу также по силам решить. Цифровая развивающая партнерская проверка качества запланирована на январь 2025 года», — рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Минэкономразвития разрабатывает предложения по продлению нацпроекта «Производительность труда». Ведомство отмечает, что нацпроект доказал свою эффективность: он помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда. Эффект от реализации проекта в РФ уже превысил 150 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2024-го команда экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции, также проверила безопасность ростовской АЭС. По всем основным направлениям предприятие получило высокую оценку, а три из них — эксплуатационный фокус, управление работами и инженерно-техническое обеспечение — оценили как «образцовые».