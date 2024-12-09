«Росэнергоатом» оценил безопасность работы Ростовской АЭС

Эксперты концерна «Росэнергоатом» оценили безопасность и эффективность работы крупнейшего энергетического предприятия юга России в 2024 году

Ростовская атомная станция в пятый раз подтвердила соответствие самым высоким стандартам «Производственной системы Росатом» и сохранила статус лидера. К такому выводу пришла экспертная комиссия, которая провела на АЭС проверку качества развития. В ее составе работали руководители и специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и Балаковской атомной станции.

«Производственная система Росатом» (ПСР) — это культура бережливого производства и система непрерывного улучшения процессов для конкурентного преимущества на мировом уровне. Волгодонские атомщики впервые получили статус «Лидер ПСР» в 2019 году и ежегодно подтверждают его.