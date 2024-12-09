В Краснодаре состоится лекция по этикету «Как правильно дарить подарки»

Специалист по этикету расскажет о подходах в дарении презентов (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 декабря лекцию «Подарки. Что делает праздник праздником». Участникам объяснят основные правила подарочного этикета, как правильно выбрать и преподнести презент. Такие знания могут уберечь от ошибок и неловких ситуаций.

Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг: Сколько стоит новогоднее поздравление в Краснодаре в 2024 году?

Программа: Как правильно дарить подарки и какой самый важный элемент подарка.

Что дарить тем, у кого все есть.

Известный бренд или noname.

Подходы в дарении, корпоративный протокол дарения подарков.

Персонализация подарка и что точно лучше не дарить иностранцам. На эти и другие вопросы ответит специалист по этикету, имиджу и коммуникациям Екатерина Блей. Лекция начнется в 18:00 по адресу улица Ишунина, 2. Вход платный.