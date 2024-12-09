В Краснодаре состоится лекция по этикету «Как правильно дарить подарки»
Специалист по этикету расскажет о подходах в дарении презентов (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 декабря лекцию «Подарки. Что делает праздник праздником».
Участникам объяснят основные правила подарочного этикета, как правильно выбрать и преподнести презент. Такие знания могут уберечь от ошибок и неловких ситуаций.
Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг:
Программа:
- Как правильно дарить подарки и какой самый важный элемент подарка.
- Что дарить тем, у кого все есть.
- Известный бренд или noname.
- Подходы в дарении, корпоративный протокол дарения подарков.
- Персонализация подарка и что точно лучше не дарить иностранцам.
На эти и другие вопросы ответит специалист по этикету, имиджу и коммуникациям Екатерина Блей.
Лекция начнется в 18:00 по адресу улица Ишунина, 2. Вход платный.
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