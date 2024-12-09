В Краснодаре состоится лекция по этикету «Как правильно дарить подарки»

Краснодарский край

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  • © Фото jcomp, сайт freepik.com
    © Фото jcomp, сайт freepik.com

Специалист по этикету расскажет о подходах в дарении презентов (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 декабря лекцию «Подарки. Что делает праздник праздником».

Участникам объяснят основные правила подарочного этикета, как правильно выбрать и преподнести презент. Такие знания могут уберечь от ошибок и неловких ситуаций.

Морозко, Снегурочка Блогер, Леди Баг:

Программа:

  • Как правильно дарить подарки и какой самый важный элемент подарка.
  • Что дарить тем, у кого все есть.
  • Известный бренд или noname.
  • Подходы в дарении, корпоративный протокол дарения подарков.
  • Персонализация подарка и что точно лучше не дарить иностранцам.

На эти и другие вопросы ответит специалист по этикету, имиджу и коммуникациям Екатерина Блей.

Лекция начнется в 18:00 по адресу улица Ишунина, 2. Вход платный.

Как писали Юга.ру, досуговый центр «Пятница» анонсировал на 16-19 декабря предновогодний фестиваль мастер-классов. 

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В Краснодаре состоится лекция по этикету «Как правильно дарить подарки»
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