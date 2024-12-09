Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Сияние» Стэнли Кубрика

Это культовое кино по роману Стивена Кинга, ставшее классикой новогоднего хоррора и разобранное на цитаты. Лицо Джека Николсона, заглядывающего в дверную щель, — один из самых ярких и узнаваемых образов массовой культуры.

По сюжету писатель Джек Торренс, пребывающий в продолжительном творческом кризисе, соглашается стать смотрителем гостиницы «Оверлук» на зимний период. В течение пяти месяцев он планирует жить вместе со своей женой Венди и сыном Дэнни в пустом здании, отрезанном от остального мира снежными завалами.

«Сторонники теорий заговора считают, что режиссер зашифровал много всего интересного в своей работе: они находят скрытые смыслы даже в рисунках на детском свитере. Так ли это, попробуем разобраться на нашей встрече. Телепатия и ясновидение, изоляция и апокалипсис в отдельно взятой семье — нам будет что обсудить», — приглашают организаторы.

Начало показа в 16:30 по адресу улица Карасунская, 86 (фотостудия «Систерс»). После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.