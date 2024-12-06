«Соцобъекты в Краснодаре возводят уже быстрее домов». Евгений Наумов посетил жилой район «Патрики»

Глава Краснодара Евгений Наумов проверил ход строительства социальных объектов жилого района «Патрики» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов)

ГК ТОЧНО продолжает строительство жилого района «Патрики» в периметре улиц Старокубанской, Сормовской и Лизы Чайкиной. Главная особенность амбициозного проекта — самодостаточность. Девелопер наполнит район полноценной инфраструктурой, где все необходимое для комфортной жизни находится в пешей доступности.

Помимо пяти новых кварталов на 10 тысяч человек ГК ТОЧНО построит в районе три детских сада на 800 мест и школу на 1550 учеников.

Стройплощадку «Патриков» посетили глава краевой столицы Евгений Наумов, заместитель мэра Владимир Архипов и глава администрации Карасунского округа Николай Хропов. Экскурсию по объектам провели владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов и руководители проектной команды застройщика.

Сейчас ГК ТОЧНО завершает строительство первого детского сада на 280 воспитанников. Он готов на 89% и откроется в 2025 году. Трёхэтажное здание занимает 10,2 тыс. кв. метров. В дошкольном учреждении продолжают отделочные работы, монтируют фасады и теневые навесы, благоустраивают территорию. В начале следующего года художники распишут стены детских групп — там появятся герои любимых отечественных мультфильмов, таких как «Ну, погоди!» и «Винни-Пух».

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Параллельно девелопер строит трёхэтажную школу на 1550 учеников общей площадью 27,9 тыс. кв. метров. Готовность объекта — 10%.

«Соцобъекты в Краснодаре возводят уже быстрее домов. В районе улицы Старокубанской строится большой ЖК. До заселения домов ещё далеко, но детский сад на 280 мест завершат в декабре. Параллельно рядом строят школу на 1550 мест. Сейчас идут монолитные работы, и сроки открытия остаются прежними — 2026 год. Пока идёт стройка, прошу жителей заселённых домов с пониманием отнестись к шуму, к работе техники. Это объекты и для ваших детей», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

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Готовность 12 литеров жилого района — от 11 до 48%. Сдать первую очередь «Патриков» планируют в конце 2025 года.

«Мы с командой всегда особенно внимательно относимся к проектам с социальной инфраструктурой: то, в какой атмосфере растет ребенок, во многом определяет его будущее. Поэтому при проектировании обращались к профессиональным психологам и учли их советы. Продолжаем строить и создавать лучшее будущее для наших детей», — сказал основатель ГК ТОЧНО Николай Амосов.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО