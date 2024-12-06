В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 7-8 декабря. В регионе резко потеплеет

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 7 и 8 декабря погоду на Кубани будет определять зона взаимодействия циклона с запада и востока. В регион поступит теплая воздушная масса, но вероятны небольшие дожди.



Температура воздуха в Краснодарском крае будет выше климатической нормы и составит в ночные часы — 5-10 °С, а днем — 10-16 °С.

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По данным синоптиков, 7 декабря местами возможны гололед и изморозь. Ветер слабый, однако днем 8 декабря в северной половине края порывы могут достигать 15-18 м/с.



На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. В начале выходных небольшой дождь, а в воскресенье осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 3-8 °С, днем — 11-16 °С.