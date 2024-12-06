В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 7-8 декабря. В регионе резко потеплеет

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 7 и 8 декабря погоду на Кубани будет определять зона взаимодействия циклона с запада и востока. В регион поступит теплая воздушная масса, но вероятны небольшие дожди.

Температура воздуха в Краснодарском крае будет выше климатической нормы и составит в ночные часы — 5-10 °С,  а днем — 10-16 °С.

Штормовое предупреждение из-за сильных туманов объявили в Краснодарском крае:

По данным синоптиков, 7 декабря местами возможны гололед и изморозь. Ветер слабый, однако днем 8 декабря в северной половине края порывы могут достигать 15-18 м/с.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. В начале выходных небольшой дождь, а в воскресенье осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 3-8 °С, днем — 11-16 °С.

Ранее Юга.ру рассказывали, какая зима ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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