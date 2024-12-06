На улицах Ейска смонтировали умное освещение

«Ростелеком» модернизировал систему уличного освещения в городе Ейске Краснодарского края

Специалисты компании заменили 4,5 тыс. энергоемких ламп накаливания современными светодиодными светильниками, установили 121 шкаф управления и подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО).

Энергосервисный проект реализовали под ключ за счет инвестиций «Ростелекома» по нацпрограмме «Цифровая экономика». Заказчиком выступило Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения «Центр городского хозяйства».

Интеллектуальная система позволяет удаленно контролировать состояние сети наружного освещения и вести учет электроэнергии. Один из ее сервисов — цифровой двойник городского освещения. Он визуализирует всю информацию о сети уличного освещения на виртуальной карте. Теперь специалисты городских служб Ейска могут увидеть через мобильное приложение все неполадки в системе, в том числе аварийные ситуации, взломы, оставленные открытыми двери шкафов управления.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

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«Новая система освещения способствует комфорту на дорогах. При этом затраты из городского бюджета на электроэнергию значительно снизились. Экономия составляет 65,5% от потребления энергии в предыдущие годы. Чтобы обеспечить максимальную экономическую эффективность построенной инфраструктуры, мы предварительно обследовали город и подобрали для каждой улицы номинал и цветопередачу светильников в соответствии государственными нормами освещения», — рассказал директор по прикладным проектам Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Аверьянов.

Модернизация коснулась всех жилых районов Ейска. Новые фонари не только ярче светят — они более надежные и экономят электроэнергию. Светильники отечественного производства работают в комфортном для глаз спектре, обладают высокой износоустойчивостью, не боятся экстремально высоких и низких температур. Фонари автоматически включаются и отключаются в соответствии с заданным графиком, который учитывает сезонность и время суток.

«Развитие современного города уже невозможно без цифровых решений, которые повышают эффективность социальной инфраструктуры и создают комфорт для жителей. Система умного освещения позволила сделать улицы Ейска светлее и безопаснее. Мы убедились, что эта технология экономит бюджет города и обеспечивает экологически ответственное использование ресурсов», — отметил и.о. директора МКУ Ейского городского поселения «Центр городского хозяйства» Владимир Остапенко.

«Ростелеком» реализует энергосервисные проекты в Краснодарском крае с 2017 года и уже внедрил умное освещение в 12 населенных пунктах региона: Сочи, Новороссийске, Ейске, Белореченске, Кропоткине, Лабинске, Кореновске, Тимашевске, Туапсе, ГорячемКлюче, Курганинске и в станице Староминской.

Получить дополнительную информацию о проектах «Ростелекома» в национальных интересах можно на официальном сайте компании.