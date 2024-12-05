ГК ТОЧНО стала лауреатом краевого конкурса пиар-кампаний

Проекты федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) победили сразу в двух номинациях краевого пиар-конкурса

Конкурс «Сорока» прошел в Краснодаре впервые и собрал сильнейших пиар-специалистов компаний, коммуникационных агентств, представителей региональных СМИ и пресс-служб органов власти. Жюри оценило 50 пиар-проектов 2022–2024 годов в пяти номинациях.

Организатором конкурса выступил медиацентр «Дом журналистики» при поддержке Департамента информационной политики Краснодарского края.

Команда ТОЧНО одержала победу в номинации «Лучшая социальная кампания» с проектом «PR-кампания первой в ЮФО инклюзивной площадки для взрослых и детей».

В 2023 году владелец ГК ТОЧНО и основатель благотворительного фонда «ТОЧНО ДОБРО» Николай Амосов сделал подарок городу и его жителям к 230-летию Краснодара. В городском саду Карасунский открыли первую в Краснодаре и ЮФО универсальную инклюзивную площадку для взрослых и детей площадью 4000 кв. метра. Зоны активности адаптировали для людей с ограниченными вохможностями здоровья. Площадку поделили на игровую и спортивную зону с универсальными тренажерами.

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Пиар-кампания рассказывала, как девелопер стирает границы и создает инклюзивное пространство, где люди с ОВЗ и без будут заниматься спортом, играть и общаться без препятствий. Федеральные СМИ назвали ТОЧНО лидером по созданию инклюзивной среды в России. Так, крупнейшее медиа строительной отрасли Всеостройке.рф опубликовало рейтинг застройщиков РФ, создающих лучшее инклюзивное пространство, где ТОЧНО заняла первую строчку.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Второй проект ГК ТОЧНО «Первая Аллея славы бокса в России» занял второе место в конкурсе в номинации «Лучшая отраслевая коммуникационная кампания». Идея проекта принадлежит Николаю Амосову и руководителю дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрию Кашину.

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Для спецпроекта девелопер снял фильм об идеях привить интерес к спорту, отдать дань уважения истории бокса, вдохновить новые поколения на победы и упорную работу над собой. Сегодня 100-метровую Аллею украшает 41 именная звезда выдающихся боксеров, которые прославили ЮФО на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. На каждую звезду нанесли QR-код, отсканировав который посетители смогут узнать больше о жизни и достижениях спортсменов.

При подготовке проекта пиар-команда девелопера собрала и обработала 80 биографий выдающихся спортсменов. Суммарно об Аллее написали более 40 СМИ, 17 из которых — федерального уровня. Сюжет о церемонии открытия бульвара показали на федеральном МАТЧ.ТВ.