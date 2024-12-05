В Ростове-на-Дону стали предлагать услугу «трезвого рыбака». Что это такое?

Ростовская область

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Ростовчанин придумал и запустил услугу «трезвый рыбак». После публикации объявления ему поступило 15 заявок

2 декабря Rostovgazeta.ru сообщила, что на популярном сайте объявлений появилась услуга «трезвого рыбака». Ее придумал и опубликовал житель Ростова-на-Дону.

За 12 часов и 4 тыс. рублей Александр обещает наловить рыбы, пока вся компания будет отдыхать. За дополнительную плату он может спеть песни под гитару. Также рыбака обязательно нужно угостить обедом.

Зооняня, визуализатор и утюжильщик:

По данным СМИ, рыбалкой мужчина занимается уже 25 лет. На идею услуги его вдохновил случай, когда соседняя компания за двое суток закинула только одну удочку. 

Начинающий предприниматель отметил, что после публикации объявления ему уже поступило 15 заявок.

Как писали Юга.ру, в апреле в Сочи открыли вакансию кота-вахтовика с зарплатой 50 тыс. рублей.

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В Ростове-на-Дону стали предлагать услугу «трезвого рыбака». Что это такое?
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