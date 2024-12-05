На курорте «Эльбрус» открытие горнолыжного сезона перенесли на неделю

Кабардино-Балкария

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Горнолыжный сезон на Эльбрусе решили перенести на неделю из-за отсутствия достаточного количества снега

Предыстория: Ранее пресс-служба Кавказ.РФ рассказывала, что горнолыжный сезон на курорте «Эльбрус» планируют открыть 7-8 декабря.

4 декабря пресс-служба «Эльбруса» сообщила, что горнолыжный сезон на курорте перенесли на неделю, чтобы дождаться побольше снега на трассах. Он стартует 14-15 декабря.

В честь открытия 55-го сезона катания курорт подготовил для отдыхающих программу мероприятий, которую он позже опубликует в соцсетях.

На горнолыжном курорте «Эльбрус» хотят построить еще одну канатную дорогу:

Сейчас на «Эльбрусе» можно покататься на трассах «Гарабаши–Мир» по промотарифу. Взрослые дневные ски-пассы стоят 2500 рублей, а детские — 1500 рублей.

Также по туристическому билету можно один раз без снаряжения подняться и спуститься по канатной дороге со станции «Азау» до «Гарабаши». Взрослым это обойдется в 2300 рублей, а детям — в 1300 рублей.

Ранее Юга.ру писали, что Минэкономразвития и власти Краснодарского края разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Эльбрус

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На курорте «Эльбрус» открытие горнолыжного сезона перенесли на неделю
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