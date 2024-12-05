МЧС запустило онлайн-игру для обучения правилам безопасности в быту и интернете

Авито, МЧС России и АНО «Диалог Регионы» запустили онлайн-игру «Миссия Безопасность», которая в увлекательной форме знакомит с основами безопасного поведения в современном мире

Проходя задания, игроки учатся правильно действовать при различных ситуациях дома, на придомовой территории и во время общения в интернете.

Пользователи будут справляться с бытовыми происшествиями вместе с главным героем — Степой. По сюжету игры персонаж планирует встретиться с друзьями, но во время подготовки к вечеринке сталкивается с непредвиденными обстоятельствами: неприятностями на кухне, утечкой бытового газа, разбитым градусником и другими неприятностями.

Избежать паники и быстро найти правильное решение помогает второй герой — кот Семен, героический пушистый пожарный МЧС России. Семён расскажет, как обезопасить себя от ошибок во время онлайн-покупок, найти работу у проверенного работодателя, сохранить финансы и избежать неприятных сюрпризов при бронировании жилья в путешествии.

© Скриншот с сайта safety-mchs.avito.com

© Скриншот с сайта safety-mchs.avito.com

Самые активные игроки получат шанс посетить пожарно-спасательную часть МЧС России или офис Авито. Спасатели познакомят с устройством базы и расскажут о своей работе, а в офисе Авито посетителям проведут экскурсии и покажут, как работает одна из крупнейших IT-компаний в России.

Игра доступна по ссылке и на главной странице Авито в разделе «сторис».

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«Безопасность граждан — это прежде всего ответственность каждого. Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров, происшествий на воде будет меньше. Но мы должны научить людей полезным привычкам и алгоритмам действий в таких ситуациях. Важно привлекать для этой работы все возможные ресурсы. Игровой формат позволяет проще и быстрее воспринимать важную информацию как взрослым, так и детям. И несмотря на то, что это игра, мы вместе подошли серьезно к ее разработке, чтобы учесть основные нарративы, тренды и героев. Очень надеемся, что это сбережет жизни», — отметил директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

«Мы каждый день стремимся улучшить жизнь окружающих и сделать ее безопаснее. Проект стал продолжением позитивного запуска «Стражей Авито» — онлайн-игры, где пользователи в увлекательном формате учились бороться с киберугрозами. В этот раз мы создали совместный комплексный продукт с МЧС России и «Диалогом», чтобы дополнить правила безопасности в интернете информацией о безопасном поведении оффлайн. К разработке игры мы привлекли сотрудников Авито, МЧС и «Диалога» и их детей. С их помощью мы не только протестировали игру на предмет багов, но и получили обратную связь о персонажах. Нам было важно, чтобы играть было не только полезно, но и интересно», — рассказал Директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.