По «Гарри Поттеру» снимут сериал. Когда премьера?

Кинокомпания Warner Bros. Discovery будет снимать сериал о Гарри Поттере (12+)

Сейчас идет кастинг на новых Гарри, Рона и Гермиону. Главным претендентом на роль Дамблдора стал Марк Райлэнс («Шпионский мост»). Лауреата премии «Оскар» Киллиана Мерфи («Оппенгеймер») рассматривают на роль Волан-де-Морта.

3 декабря издание Variety сообщило , что Warner Bros. Discovery официально объявила о съемках сериала о Гарри Поттере.

Франческу Гардинер назначили сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером. Режиссер Марк Майлод снимет несколько эпизодов и выступит исполнительным продюсером. Оба участвовали в создании популярного на HBO сериала «Наследники». Консультантом станет создательница франшизы Джоан Роулинг.

Всего планируется 10 сезонов. Премьера состоится в 2027 году.