По «Гарри Поттеру» снимут сериал. Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера фильма «Гарри Поттер и философский камень» © Скриншот видео с YouTube-канала MATRIX
    Кадр из трейлера фильма «Гарри Поттер и философский камень» © Скриншот видео с YouTube-канала MATRIX

Кинокомпания Warner Bros. Discovery будет снимать сериал о Гарри Поттере (12+)

3 декабря издание Variety сообщило, что Warner Bros. Discovery официально объявила о съемках сериала о Гарри Поттере.

Сейчас идет кастинг на новых Гарри, Рона и Гермиону. Главным претендентом на роль Дамблдора стал Марк Райлэнс («Шпионский мост»). Лауреата премии «Оскар» Киллиана Мерфи («Оппенгеймер») рассматривают на роль Волан-де-Морта.

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Франческу Гардинер назначили сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером. Режиссер Марк Майлод снимет несколько эпизодов и выступит исполнительным продюсером. Оба участвовали в создании популярного на HBO сериала «Наследники». Консультантом станет создательница франшизы Джоан Роулинг.

Всего планируется 10 сезонов. Премьера состоится в 2027 году.

Как писали Юга.ру, оскароносный «Миллионер из трущоб» получит продолжение или сериальную версию.

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По «Гарри Поттеру» снимут сериал. Когда премьера?
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