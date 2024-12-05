Штормовое предупреждение из-за сильных туманов объявили в Краснодарском крае. Сколько они продержатся?

По данным синоптиков, в осенне-зимний период туман — не редкое явление для Краснодарского края. Однако в этом году синоптические условия для них наблюдаются часто.

В предыдущие ночи специалисты зафиксировали туманы в большинстве районов Кубани, исключая Черноморское побережье. Синоптики заявили, что они сохранятся в регионе до конца текущей недели.



Телеграм-канал «Госавтоинспекции Кубани» предупредил, что во время сильных туманов водителям стоит ориентироваться по деревьям и столбам, находящимся у края проезжей части. Кроме того, необходимо включать передние и задние противотуманные фары. Автомобилистам не рекомендуют применять дальний свет, так как он рассеивается и ослепляет встречный транспорт.

Также в ненастную погоду пешеходам стоит убедиться, что водители снижают скорость и готовы их пропустить. Специалисты рекомендуют надевать световозвращающие элементы.