Штормовое предупреждение из-за сильных туманов объявили в Краснодарском крае. Сколько они продержатся?
Кубань в ближайшие дни накроет сильный туман
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 5 декабря на Кубани ожидается сильный туман. В регионе ввели штормовое предупреждение.
Теплая, но снежная:
По данным синоптиков, в осенне-зимний период туман — не редкое явление для Краснодарского края. Однако в этом году синоптические условия для них наблюдаются часто.
В предыдущие ночи специалисты зафиксировали туманы в большинстве районов Кубани, исключая Черноморское побережье. Синоптики заявили, что они сохранятся в регионе до конца текущей недели.
Телеграм-канал «Госавтоинспекции Кубани» предупредил, что во время сильных туманов водителям стоит ориентироваться по деревьям и столбам, находящимся у края проезжей части. Кроме того, необходимо включать передние и задние противотуманные фары. Автомобилистам не рекомендуют применять дальний свет, так как он рассеивается и ослепляет встречный транспорт.
Также в ненастную погоду пешеходам стоит убедиться, что водители снижают скорость и готовы их пропустить. Специалисты рекомендуют надевать световозвращающие элементы.
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