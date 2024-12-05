Стало известно, когда построят поликлинику на Петра Метальникова в Краснодаре

Власти рассказали о предстоящем строительстве двух поликлиник в Краснодаре

Предыстория. 4 декабря состоялась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Всего поступило более 10,2 тыс. вопросов.

Заместитель главы региона Анна Минькова сообщила, что во время прямой линии жителей интересовало здравоохранение. В частности — когда в кубанской столице появится поликлиника на улице Петра Метальникова.

По словам чиновницы, ее строительство начинается в следующем году. Проект на 150 посещений в смену прошел экспертизу, в ближайшее время власти определят подрядчика. Медучреждение обойдется в более чем 1,1 млрд рублей.