Стало известно, когда построят поликлинику на Петра Метальникова в Краснодаре
Власти рассказали о предстоящем строительстве двух поликлиник в Краснодаре
Предыстория. 4 декабря состоялась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Всего поступило более 10,2 тыс. вопросов.
Заместитель главы региона Анна Минькова сообщила, что во время прямой линии жителей интересовало здравоохранение. В частности — когда в кубанской столице появится поликлиника на улице Петра Метальникова.
По словам чиновницы, ее строительство начинается в следующем году. Проект на 150 посещений в смену прошел экспертизу, в ближайшее время власти определят подрядчика. Медучреждение обойдется в более чем 1,1 млрд рублей.
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Ранее Кондратьев обещал, что строительство поликлиники начнется 1 июня 2024. Сейчас в районе Петра Метальникова только одна поликлиника №13.
Также Минькова рассказала, что в городе появится еще одно медучреждение — поликлиника по улице Ростовское шоссе на 750 посещений в смену. Ее планируют сдать в 2026 году. Она станет самой большой в крае.
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