Стало известно, когда построят поликлинику на Петра Метальникова в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото pressfoto, сайт freepik.com
    © Фото pressfoto, сайт freepik.com

Власти рассказали о предстоящем строительстве двух поликлиник в Краснодаре

Предыстория. 4 декабря состоялась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Всего поступило более 10,2 тыс. вопросов. 

Заместитель главы региона Анна Минькова сообщила, что во время прямой линии жителей интересовало здравоохранение. В частности — когда в кубанской столице появится поликлиника на улице Петра Метальникова.

По словам чиновницы, ее строительство начинается в следующем году. Проект на 150 посещений в смену прошел экспертизу, в ближайшее время власти определят подрядчика. Медучреждение обойдется в более чем 1,1 млрд рублей.

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Ранее Кондратьев обещал, что строительство поликлиники начнется 1 июня 2024. Сейчас в районе Петра Метальникова только одна поликлиника №13.

Также Минькова рассказала, что в городе появится еще одно медучреждение — поликлиника по улице Ростовское шоссе на 750 посещений в смену. Ее планируют сдать в 2026 году. Она станет самой большой в крае.

Как писали Юга.ру, масочный режим ввели в больницах Новороссийска из-за распространения пневмонии.

Вениамин Кондратьев Город Здоровье Здравоохранение Краснодар

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