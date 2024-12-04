Власти Новороссийска определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники

Краснодарский край

Распечатать

  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

В Новороссийске можно будет запускать салюты только на отведенных территориях

4 декабря администрация Новороссийска сообщила, что в период новогодних и рождественских праздников запускать фейерверки можно будет только в специально отведенных местах. Это сделано в целях безопасности горожан.

Особый противопожарный режим будет действовать с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.

Читайте также:

Запускать салюты можно в следующих местах:

  • пляж «Нептун»;
  • пляж «Кристалл»;
  • пляж «Алексино»;
  • пляж «Суджукская коса»;
  • Форумная площадь;
  • пляж села Южная Озереевка;
  • городской пляж;
  • стадион в селе Гайдук;
  • стадион в станице Раевская;
  • стадион в селе Абрау-Дюрсо.

Полный список площадок можно посмотреть по ссылке.

Как писали Юга.ру, центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 20 декабря открытие ледового катка Abrau Light. Он расположится на площади Александра II около исторического комплекса курорта.

Безопасность Город Новороссийск Новый год Праздники

Все материалы по теме:

Новости

Власти Новороссийска определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники
«Город рассчитан на 300 тыс. человек». Власти рассказали, как будут бороться с пробками в Краснодаре
В Олимпийском парке Сириуса запретят кататься на электросамокатах
Стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре
Губернатор Кубани пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году, но это не решит все проблемы с водоснабжением Новороссийска и Геленджика
На горнолыжном курорте «Эльбрус» хотят построить еще одну канатную дорогу. На это потратят 12,5 млрд рублей

Лента новостей

Я — Дед Мороз
Сегодня, 12:01
Я — Дед Мороз
Краснодарцы могут исполнить новогодние желания нуждающихся детей
В Краснодарском крае появилась эвакуационная комиссия
Сегодня, 11:34
В Краснодарском крае появилась эвакуационная комиссия
Что она будет делать?
Заморозки, гололед и сильный ветер
Вчера, 15:26
Заморозки, гололед и сильный ветер
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале декабря

Реклама на сайте