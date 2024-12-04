Власти Новороссийска определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники

В Новороссийске можно будет запускать салюты только на отведенных территориях

4 декабря администрация Новороссийска сообщила, что в период новогодних и рождественских праздников запускать фейерверки можно будет только в специально отведенных местах. Это сделано в целях безопасности горожан.

Особый противопожарный режим будет действовать с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.