Власти Новороссийска определили места для запуска фейерверков в новогодние праздники
В Новороссийске можно будет запускать салюты только на отведенных территориях
4 декабря администрация Новороссийска сообщила, что в период новогодних и рождественских праздников запускать фейерверки можно будет только в специально отведенных местах. Это сделано в целях безопасности горожан.
Особый противопожарный режим будет действовать с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года.
Запускать салюты можно в следующих местах:
- пляж «Нептун»;
- пляж «Кристалл»;
- пляж «Алексино»;
- пляж «Суджукская коса»;
- Форумная площадь;
- пляж села Южная Озереевка;
- городской пляж;
- стадион в селе Гайдук;
- стадион в станице Раевская;
- стадион в селе Абрау-Дюрсо.
Полный список площадок можно посмотреть по ссылке.
Как писали Юга.ру, центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 20 декабря открытие ледового катка Abrau Light. Он расположится на площади Александра II около исторического комплекса курорта.
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