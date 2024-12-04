На курорте «Архыз» откроют обновленный отель «Романтик»

25 декабря на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии откроют обновленный гостиничный комплекс «Романтик»

В комплексе полностью обновили холлы и вестибюли, отделку и оснащение гостиничных номеров, инфраструктуру отелей, построили спа-центр.

В двух корпусах («Романтик-1» и «Романтик-2») заработают 143 номера разных категорий на 384 мест, ресторан, лобби-бар, спа-зона и конференц-зал. Как дополнительные сервисы организовали парковку для гостей и хранение спортивного инвентаря.

Реновацию комплекса проводит ГК «Самсон», а управлять гостиницами будет Группа MANTERA.

Обновленный комплекс откроют 25 декабря 2024 года.

«Реновация «Романтика» — наш первый проект на курорте «Архыз». Мы сделали интерьеры более современными и интересными, предусмотрели разные визуальные их концепции в каждом из корпусов, пересмотрели планировки и организацию пространств мест общего пользования. Уверена, что после открытия «Романтик» снова станет сердцем курорта, а передача гостиниц под управление группы MANTERA обеспечит гостям сервис, отвечающий самым высоким стандартам гостеприимства», — рассказала генеральный директор группы компаний «Самсон» Татьяна Фоменко.

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Интерьеры номеров двух корпусов отражают разные характеры и настроения гостей: в «Романтик-1» доминируют яркие насыщенные цвета, создающие атмосферу для любителей экстрима и драйва, а в «Романтик-2» — спокойная современная классика для тех, кто ценит комфорт и уют.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК «Самсон»

Заместитель гендиректора по развитию гостиничной деятельности Группы MANTERA Яна Уханова отмечает: «Романтик станет первым объектом под управлением MANTERA на курорте «Архыз» и регионе СКФО. Современный дизайн и продуманная эргономика пространства позволили существенно улучшить отель. Сейчас комплекс является удачным примером соотношения цены и качества, что важно для нынешнего туриста. Объект располагается рядом с центральной зоной выката, что всегда делало его весьма популярным среди отдыхающих. А с учетом прошедшей реновации, мы уверены, комплекс привлечет еще больше новых гостей».

Станция канатной дороги «Млечный путь» на Южном склоне находится всего в 100 метрах от отеля, поэтому туристам будет удобно добираться до трасс для катания.

«Мы давно ждали открытия обновленного гостиничного комплекса «Романтик». В связи с резко выросшим в этом году турпотоком и переходом курорта «Архыз» на всесезонный формат отмечается нехватка объектов размещения для туристов, особенно в праздники, каникулы и в период горнолыжного сезона. В следующем году мы ожидаем более 1,2 млн туристов не только из разных регионов России, но из-за рубежа. Уже сейчас к нам на курорт приезжают гости из ближнего и дальнего зарубежья: Грузии, Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Турции. Отели уровня «Романтика», соответствующие высоким стандартам качества и сервиса, безусловно, нужны любому курорту, который активно развивается. Тем более в ближайшие несколько лет построят и введут в эксплуатацию долгожданный аэропорт в 45 км от нас. В Черкесске за счет этого туристический поток в регион может увеличиться на порядок», — сказал генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук.