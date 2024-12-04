В Краснодарском крае появилась эвакуационная комиссия. Что она будет делать?

В неё войдут один из вице-губернаторов, представители министерств, МЧС, МВД и других ведомств

28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об учреждении в регионе эвакуационной комиссии. Она будет планировать и организовывать переселение жителей, а также перемещать материальные и культурные ценности в безопасные районы при стихийных бедствиях и военных конфликтах. В ее состав войдут один из вице-губернаторов, представители краевых министерств и ведомств по предотвращению ЧС.

Читайте также: В Краснодаре установят видеонаблюдение для защиты новогодней иллюминации

Председателем новой организации станет заместитель губернатора по социальной политике, его заместителем — министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. Комиссия будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.