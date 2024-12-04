В Краснодарском крае появилась эвакуационная комиссия. Что она будет делать?

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
    © Фото wirestock, сайт freepik.com

В неё войдут один из вице-губернаторов, представители министерств, МЧС, МВД и других ведомств

28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об учреждении в регионе эвакуационной комиссии.

Она будет планировать и организовывать переселение жителей, а также перемещать материальные и культурные ценности в безопасные районы при стихийных бедствиях и военных конфликтах. В ее состав войдут один из вице-губернаторов, представители краевых министерств и ведомств по предотвращению ЧС.

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Председателем новой организации станет заместитель губернатора по социальной политике, его заместителем — министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. Комиссия будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Как писали Юга.ру, 4 декабря состоится «Прямая линия» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Ранее глава администрации открыл комментарии в своем телеграм-канале.

Безопасность Вениамин Кондратьев МЧС

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