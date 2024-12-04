Сотни жителей Прикубанского округа Краснодара остались без отопления и горячей воды

В Краснодаре на пересечении улиц 40-летия Победы и Героев-Разведчиков произошла авария на сетях. Жителей ближайших домов отключили от тепла

3 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что на пересечении улиц 40-летия Победы и Героев-Разведчиков прорвало теплотрассу. В связи с этим специалисты отключили котельную № 19 и начали устранять аварию на сетях.

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На время ремонта без горячей воды и отопления остались дома по адресам: 40-летия Победы, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 184 (к1, к2, к3), 186 (к1, к2, к3), 188;

Героя Сарабеева, 7, 9, 9/1;

Героев-Разведчиков, 6 (к3, к4), 8 (к1, к2, к3, к4), 10, 11/3, 11/5, 12, 12/1, 12/1к1, 17, 17/1, 19/2;

Героя Аверкиева, 26, 30, 32;

Генерала Трошева, 11, 17;

Владислава Посадского, 16/1, 17, 17 (к1, к2), 22, 24, 28, 32, 47, 49, 53. Краснодарцам обещали восстановить подачу ресурсов 3 декабря до 23:00. Однако утром 4 декабря жители домов на улице 40-летия Победы рассказали Юга.ру, что до сих пор сидят без тепла.