В приложении «Яндекс Такси» теперь можно увидеть, из чего складывается цена поездки

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис «Яндекс.Такси» сделал детализацию цен на поездки

Пресс-служба сервиса «Яндекс Go» сообщила, что в приложении появилась детализация цены на такси. Она формируется для каждой поездки и показывается до заказа авто по выбранному маршруту и тарифу.

Чтобы увидеть детализацию, нужно ввести маршрут, выбрать тариф и нажать на значок рубля в левом верхнем углу приложения. В новой функции несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса и стоимость дополнительных опций (детское кресло, перевозка животных и так далее).

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По словам разработчиков, детализация цены поможет пассажирам решить, поехать сразу или подождать, когда спадет спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут (например, выбрать общественный транспорт).

Чтобы воспользоваться новой функцией, рекомендуется обновить приложение. 

  • © Коллаж из скриншотов приложения «Яндекс Такси»
    © Коллаж из скриншотов приложения «Яндекс Такси»

Как писали Юга.ру, в России может появиться городское канатное такси. Это гибрид традиционной канатной дороги и полноуправляемой системы, когда кабина движется самостоятельно.

Краснодар сфера услуг Такси Транспорт Яндекс

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