В приложении «Яндекс Такси» теперь можно увидеть, из чего складывается цена поездки

Пресс-служба сервиса «Яндекс Go» сообщила, что в приложении появилась детализация цены на такси. Она формируется для каждой поездки и показывается до заказа авто по выбранному маршруту и тарифу.

Чтобы увидеть детализацию, нужно ввести маршрут, выбрать тариф и нажать на значок рубля в левом верхнем углу приложения. В новой функции несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса и стоимость дополнительных опций (детское кресло, перевозка животных и так далее).