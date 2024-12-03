Заморозки, гололед и сильный ветер. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале декабря

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в начале декабря. Она будет переменчивой

Начальник гидрометобеспечения Краснодарского ЦГМС Вилия Тукаева сообщила, что со 2 по 8 декабря погода на Кубани будет меняться.



В начале недели метеоусловия будут стабильными, однако с четверга в регионе прогнозируют небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в Краснодарском крае возможны туманы, гололед и изморозь. На Черноморском побережье сохранятся сильные порывы ветра.

По данным синоптиков, температура воздуха в ближайшие дни ночью — от -3 °С до 2 °С, а днем — 3-8 °С. В горах ночью мороз до -10 °С, днем — от -2 °С до 3 °С.



На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Днем 5 декабря небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 8-13 °С.