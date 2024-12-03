В Абрау-Дюрсо откроют каток. Когда и сколько стоит прокат
Под Новороссийском в конце декабря заработает зимний каток
Центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 20 декабря открытие ледового катка Abrau Light. Он расположится на площади Александра II около исторического комплекса курорта.
Площадь катка составляет почти 400 кв. метров. На современном покрытии смогут тренироваться как любители, так и профессиональные спортсмены.
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Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. Стоимость 40-минутного сеанса для взрослых составит 350 рублей, для детей 200 рублей (со своими коньками). За занятие с инструктором придется заплатить 850 рублей, заточка личных коньков обойдется в 350 рублей.
Аренда коньков стоит 350 рублей для взрослых и 250 рублей для детей.
Как писали Юга.ру, в Абрау-Дюрсо 1 декабря на площади Александра II впервые отметили начало новогоднего сезона.