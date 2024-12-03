В Абрау-Дюрсо откроют каток. Когда и сколько стоит прокат

Под Новороссийском в конце декабря заработает зимний каток

Площадь катка составляет почти 400 кв. метров. На современном покрытии смогут тренироваться как любители, так и профессиональные спортсмены.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 20 декабря открытие ледового катка Abrau Light. Он расположится на площади Александра II около исторического комплекса курорта.

Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 20:00. Стоимость 40-минутного сеанса для взрослых составит 350 рублей, для детей 200 рублей (со своими коньками). За занятие с инструктором придется заплатить 850 рублей, заточка личных коньков обойдется в 350 рублей.

Аренда коньков стоит 350 рублей для взрослых и 250 рублей для детей.