В краснодарской «Болгарии» пройдут бесплатные кинопоказы и мастер-классы. Узнали расписание декабря

В молодежном центре «Болгария» в декабре пройдет серия бесплатных мероприятий (6+)

Посетителей ждут показы советских, российских и зарубежных фильмов, мастер-классы по различным танцевальным направлениям, экскурсии по выставке декоративно-прикладного творчества.

Администрация Краснодара анонсировала на декабрь бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария».

11 декабря в 18:00 начнется экскурсия по выставке «Котобабочки и сны» художника Дудо.

5 декабря в 16:00 стартуют уроки по спортивно-бальным танцам. 10 декабря в 16:00 пройдут уроки по кавказскому танцу, а 12 декабря в 16:00 — занятия по народному танцу.