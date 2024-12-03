В краснодарской «Болгарии» пройдут бесплатные кинопоказы и мастер-классы. Узнали расписание декабря
В молодежном центре «Болгария» в декабре пройдет серия бесплатных мероприятий (6+)
Администрация Краснодара анонсировала на декабрь бесплатные мероприятия в молодежном центре «Болгария».
Посетителей ждут показы советских, российских и зарубежных фильмов, мастер-классы по различным танцевальным направлениям, экскурсии по выставке декоративно-прикладного творчества.
Расписание кинопоказов:
- 4 декабря в 18:00 — «В шесть часов вечера после войны» (1944 год, СССР, реж. Иван Пырьев);
- 6 декабря в 16:00 — «Книга джунглей» (1942 год, Англия, реж. Золтан Корда);
- 7 декабря в 12:00 — «Алиса в стране чудес» (1951 год, США, реж. Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк);
- 7 декабря в 16:00 — «Василиса Прекрасная» (1940 год, СССР, реж. Александр Роу);
- 8 декабря в 12:00 — «Белоснежка и семь гномов» (1937 год, США, реж. Дэвид Хэнд, Бен Шарпстин, Уильям Коттрелл, Ларри Мори, Уилфред Джексон, Перс Пирс);
- 8 декабря в 16:00 — «Белый клык» (1946 год, СССР, реж. Александр Згуриди);
- 11 декабря в 11:00 — «Подкидыш» (1939 год, СССР, Татьяна Лукашевич);
- 13 декабря в 11:00 — «Багдадский вор» (1940 год, Великобритания, США, реж. Людвиг Бергер, Майкл Пауэлл, Тим Уилан);
- 14 декабря в 12:00 — «Без вины виноватые» (1945 год, СССР, реж. Владимир Петров);
- 14 декабря в 15:00 — «Ревизор» (1952 год, СССР, реж. Владимир Петров);
- 15 декабря в 12:00 — «Пятнадцатилетний капитан» (1945 год, СССР, реж. Василий Журавлев);
- 15 декабря в 15:00 — «Граф Монте-Кристо» (1953 год, Франция, Италия, реж. Робер Вернэ);
- 18 декабря в 12:00 — «Пятнадцатилетний капитан» (1945 год, СССР, Василий Журавлев);
- 20 декабря в 11:00 — «Алиса в стране чудес» (1951 год, США, реж. Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк);
- 21 декабря в 15:00 — «Маскарад» (1941 год, СССР, реж. Сергей Герасимов);
- 21 декабря в 17:00 — «Золотой ключик» (1939 год, СССР, реж. Александр Птушко);
- 22 декабря в 11:00 — «Тимур и его команда» (1940 год, СССР, реж. Александр Разумный);
- 22 декабря в 16:00 — «Василиса Прекрасная» (1940 год, СССР, реж. Александр Роу);
- 24-25 декабря в 16:00 — «Крылатая история» (2023 год, Канада, Германия, реж. Софи Рой, Жан-Франсуа Пуле);
- 24-25 декабря в 18:00 — «Настоящий Дед Мороз» (2023 год, Россия, реж. Михаил Крупин);
- 26-27 декабря в 16:00 и 18:00 — «Секретарь Деда Мороза» (2022 год, Россия, реж. Денис Баженов);
- 28 декабря в 12:00 — «Алиса в стране чудес» (1951 год, США, Клайд Джероними, Уилфред Джексон, Хэмилтон Ласк);
- 28 декабря в 16:00 — «Василиса Прекрасная» (1940 год, СССР, реж. Александр Роу);
- 29 декабря в 12:00 — «Золушка» (1947 год, СССР, реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро);
- 29 декабря в 15:00 — «Летучий корабль» (2024 год, Россия, Илья Учитель).
Встречать зиму и выбирать подарки:
11 декабря в 18:00 начнется экскурсия по выставке «Котобабочки и сны» художника Дудо.
5 декабря в 16:00 стартуют уроки по спортивно-бальным танцам. 10 декабря в 16:00 пройдут уроки по кавказскому танцу, а 12 декабря в 16:00 — занятия по народному танцу.
Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара анонсировал на 7-8 декабря серию творческих мастер-классов.