В Краснодаре снова изменили движение трамваев из-за провала грунта на Московской

2 декабря в Краснодаре на улице Московской образовался новый провал. Движение трамваев по маршруту № 15 временно ограничили

Предыстория: Вечером 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными путями. Общественный транспорт стал ходить по временной схеме. На следующий день прокуратура Краснодарского края инициировала проверку. На время ремонта на участке улицы Московской изменили движение автомобилей и запустили автобус № 0. 2 декабря по Московской пустили трамваи, но через несколько часов образовался новый провал. В городе снова поменяли схему движения транспорта.

3 декабря пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила , что в связи с аварией на улице Московской снова изменят движение трамваев. Маршрут № 1 возобновил свою работу, а трамвай № 15 ходить не будет.

Отметим, что трамваи № 5, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, а № 8 следует до конечной остановки «улица 40-летия Победы». При этом власти запустили временный автобусный маршрут № 0 «Петра Метальникова — КубГТУ». Интервал движения составляет 15 минут.

В «КТТУ» жителей и гостей Краснодара попросили быть внимательными и заранее планировать свой путь.