Жители Сочи заметили в небе спутники Starlink Илона Маска

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж фото Вероники Афанасьевой
    © Коллаж фото Вероники Афанасьевой

Вечером 2 декабря жители Сочи увидели группу летающих объектов

В ночь на 3 декабря жители Сочи смогли наблюдать интернет-спутники StarLink Илона Маска. Группу из 24 объектов запустили 30 ноября в 8:10.

Отправляет их на орбиту ракета-носитель Falcon 9 FT. Спутники летают на высоте 525-535 км в зависимости от параллели.

Читайте также:

«Объекты были видны в 18:21 около двух минут, может и меньше. Летели с юго-запада, с запада на восток и на северо-восток», — рассказала порталу Юга.ру жительница Сочи Вероника Афанасьева.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Больше 6,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Как писали Юга.ру, в декабре жители Краснодарского края смогут увидеть два звездопада — Геминиды и Урсиды.

Космос Сочи

Новости

В Абрау-Дюрсо откроют каток. Когда и сколько стоит прокат
В Краснодаре снова изменили движение трамваев из-за провала грунта на Московской
Жители Сочи заметили в небе спутники Starlink Илона Маска
В конце декабря РЖД возобновит перевозки по единому билету на курорты СКФО
Масочный режим ввели в больницах Новороссийска из-за распространения пневмонии
Встречать зиму и выбирать подарки. В Краснодаре пройдет фестиваль Green Door

Лента новостей

Реклама на сайте