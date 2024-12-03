Жители Сочи заметили в небе спутники Starlink Илона Маска

Отправляет их на орбиту ракета-носитель Falcon 9 FT. Спутники летают на высоте 525-535 км в зависимости от параллели.

В ночь на 3 декабря жители Сочи смогли наблюдать интернет-спутники StarLink Илона Маска. Группу из 24 объектов запустили 30 ноября в 8:10.

«Объекты были видны в 18:21 около двух минут, может и меньше. Летели с юго-запада, с запада на восток и на северо-восток», — рассказала порталу Юга.ру жительница Сочи Вероника Афанасьева.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Больше 6,5 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.