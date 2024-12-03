В конце декабря РЖД возобновит перевозки по единому билету на курорты СКФО

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД объявили о возобновлении мультимодальных перевозок на курорты Северного Кавказа

29 ноября пресс-служба РЖД сообщила, что путешественники вновь смогут отправиться на горнолыжные курорты Приэльбрусья и Карачаево-Черкесии по единому билету. Мультимодальные перевозки на поезде и автобусе запустят 29 декабря.

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Для поездки к курортам Приэльбрусья необходимо добраться до Минеральных Вод поездом. После пассажиры должны пересесть в автобус, который сделает остановки в населенных пунктах Тырныауз, Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол и Азау.

К горным вершинам Карачаево-Черкесии можно доехать поездом до станции «Невинномысск». Оттуда отправляются автобусы по двум маршрутам: Невинномысск — Черкесск — Карачаевск — Теберда — Домбай и Невинномысск — Черкесск — Архыз — Романтик.

Автобусы будут курсировать ежедневно. Программа действует до 31 марта.

Мультимодальные или комбинированные перевозки используют, когда невозможно доставить пассажира только на одном виде транспорта либо при комбинации разных видов транспорта получается более удобный маршрут. Рейсы на маршрутах состыкованы по времени отправления и прибытия. Пассажиры пересаживаются с одного транспорта на другой.

Напомним, что в Краснодарский край на новогодние праздники на поезде приедут около 1 млн человек. Билеты почти закончились.

Как писали Юга.ру, РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт.

Архыз Горнолыжный спорт Железная дорога Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД

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