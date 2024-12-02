В двух быстрорастущих районах Краснодара усилили мобильную связь

Краснодарский край

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  • Ближний Западный обход Краснодара © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Ближний Западный обход Краснодара © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В двух краснодарских микрорайонах с активной застройкой расширили покрытие мобильной сети

Как сообщили в пресс-службе МТС, в 2024 году наибольшее количество объектов связи появилось на Западном и Восточном обходах Краснодара.

Оператор обяснил, что сетевой трафик в этих районах регулярно растет не только за счет активной застройки, но и из-за близости к ключевым точкам притяжения жителей и гостей города: стадиону и парку «Краснодар», логистическим центрам и транспортным развязкам.

Дальний Западный обход Краснодара официально открыли для авто в 2023-м:

После строительства новых базовых станций заметнее всего ускорился интернет и выросло качество голосовой связи на улицах Западный обход, Героя Аверкиева, Владислава Посадского и Генерала Трошева.

По данным компании, год к году нагрузка на сеть в самых растущих и густонаселенных микрорайонах Краснодара увеличивается в среднем в полтора раза. 

Как писали Юга.ру, весной 2020 года на месте будущего Дальнего Западного обхода Краснодара нашли древние погребения, самому старому из них 5 тысяч лет.

Инфраструктура Краснодар Мобильная связь МТС Связь Строительство Телеком

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