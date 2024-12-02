В Краснодарском крае за 10 месяцев 2024 года продуктовая корзина подорожала на 6%

Краснодарский край

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  • © Фото freepik с сайта freepik.com
    © Фото freepik с сайта freepik.com

Стало известно, какие продукты и на сколько подорожали в Краснодарском крае в 2024 году

2 декабря пресс-служба «Контур.Маркет» сообщила «РБК Краснодар», что за январь-октябрь 2024 года в Краснодарском крае продуктовая корзина подорожала на 6%.  

Больше всего выросли цены на чай (+20%, 121 рублей за упаковку), говядину (+19%, до 609 рублей за 0,5 кг) и десяток яиц (+16%, до 139 рублей). 

Во сколько рублей жителям Краснодара обойдется домашний борщ:

По данным аналитиков, стоимость картофеля (1 кг) поднялась на 15% и достигла 118 рублей, сливочного масла (180 гр.) — на 9% до 145 рублей, растительного масло (1 л) — на 8% до 161 рублей, маргарина (180 гр.) — на 7% до 49 рублей, хлеба — на 7% до 42 рублей, кофе (упаковка) — на 5% до 128 рублей, соли (0,5 кг) — 5% до 25 рублей, свинины (0,5 кг) — на 2% до 258 рублей, индейки (0,5 кг) — на 1% до 349 рублей.

Курица (0,5 кг) стала стоить дешевле на 3% (204 рубля), сахар подешевел на 27% до 69 рублей за полкило.

Потребление свинины в регионе сократилось вдвое. Продажи говядины снизились на 36%, чая — на 33%. Индейку стали покупать на 26% реже, хлеб — на 24%, кофе — на 22%, курицу — на 21%.

Также спрос на картофель и растительное масло уменьшился на 12%, на маргарин и соль — на 11%, а вырос — на растительное масло (48%), сахар (20%) и курицу (1%).

Эксперты изучили 7,1 млн чеков, выданных в розничных магазинах и торговых точках Кубани. Они сравнили данные за январь-октябрь 2024 года с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае на 5% подорожало сливочное масло. Также выросли цены на молоко, сыр, творог и сметану.

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