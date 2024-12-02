Житель Краснодарского края сможет накопить миллион только за 8,8 лет — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Краснодарский край занял 65 место по способности населения накопить 1 млн рублей в 2024 году

2 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по способности населения накопить миллион. Лидером стал Чукотский автономный округ. Там жители могут собрать миллион рублей за 4 года и один месяц.

Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии — более 10 лет.

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Краснодарский край оказался на 65 месте. Жителям Кубани потребуется 8,8 лет, чтобы накопить миллион на пополняемом банковском вкладе при условии медианной заработной платы. 

При этом 16% работающего населения региона не смогут собрать эту сумму даже за 10 лет.

Соседняя Адыгея заняла 79 место. Там миллион будут копить 9,8 лет, но каждый четвертый не сможет это сделать даже за декаду. Ставропольский край — на 66 позиции (для накопления понадобится 8,8 лет), Ростовская область — на 69 позиции (8,9 лет), Севастополь — на 72 позиции (9 лет), Крым — на 81 позиции (10 лет).

Исследование подготовил центр экономических исследований «РИА Рейтинг». Для расчетов использовали данные Росстата и Банка России. В модели накопления предполагалось ежемесячное сбережение 10% от медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. 

Как писали Юга.ру, за год Краснодар опустился на 30 позиций в рейтинге по качеству жизни.

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