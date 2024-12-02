Житель Краснодарского края сможет накопить миллион только за 8,8 лет — аналитики

Краснодарский край занял 65 место по способности населения накопить 1 млн рублей в 2024 году

2 декабря «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по способности населения накопить миллион. Лидером стал Чукотский автономный округ. Там жители могут собрать миллион рублей за 4 года и один месяц.

Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии — более 10 лет.