Краснодарский кинотеатр занял третье место в топе самых популярных в городах-миллионниках

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Эксперты изучили отзывы и оценки российских кинотеатров

«Кинопоиск» и «Яндекс.Карты» проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатров в 15 городах-миллионниках России. В рейтинг попали заведения с оценкой не ниже 4,0 и получившие как минимум 1 тыс. оценок.

В общероссийском рейтинге самым популярным стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону (более 5 тыс. отзывов и 22 тыс. оценок), за ним расположился московский «Каро 11 Октябрь» (5 тыс. отзывов и 18 тыс. оценок). На третьем месте ростовский Cinema&Emotion (4 тыс. отзывов и 19 тыс. оценок. Четвертым стал «Художественный» в Санкт-Петербурге (4 тыс. отзывов и 13 тыс. оценок). Замыкает топ московский кинотеатр «Пять звезд на Павелецкой» (4 тыс. отзывов и 11 тыс. оценок).

Читайте также:

В топ лучших (по оценкам) кинотеатров городов-миллионников вошли «Первомайский» (Омск), «Победа» (Новосибирск), «Монитор СБС» (Краснодар), Cinema&Emotion (Ростов-на-Дону) и «Империя Грез Небо» (Нижний Новгород).

В Краснодаре эксперты проанализировали 18 кинотеатров, включая экраны для просмотра фильмов в кафе и лаунж-барах. На первом месте оказался «Монитор СБС», на втором «Формула Кино OZ», на третьем «Монитор Красная Площадь».

Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен. 

Кино Кинопрокат Краснодар Рейтинги

Новости

«Лыжную стрелу» запустят между Ростовом-на-Дону и Карачаево-Черкесией на новогодние праздники
Житель Краснодарского края сможет накопить миллион только за 8,8 лет — аналитики
Космонавт показал горнолыжные курорты Краснодарского края и Северного Кавказа c борта МКС
Краснодарский кинотеатр занял третье место в топе самых популярных в городах-миллионниках
«Не дайте нашим семьям замерзнуть зимой». Жители Новороссийска пожаловались Путину на отключения электричества
«Трубы могли превратиться в решето». На улице Московской в Краснодаре хотят заменить коллектор

Лента новостей

Реклама на сайте