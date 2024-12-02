Краснодарский кинотеатр занял третье место в топе самых популярных в городах-миллионниках
Эксперты изучили отзывы и оценки российских кинотеатров
«Кинопоиск» и «Яндекс.Карты» проанализировали оценки пользователей на 674 кинотеатров в 15 городах-миллионниках России. В рейтинг попали заведения с оценкой не ниже 4,0 и получившие как минимум 1 тыс. оценок.
В общероссийском рейтинге самым популярным стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону (более 5 тыс. отзывов и 22 тыс. оценок), за ним расположился московский «Каро 11 Октябрь» (5 тыс. отзывов и 18 тыс. оценок). На третьем месте ростовский Cinema&Emotion (4 тыс. отзывов и 19 тыс. оценок. Четвертым стал «Художественный» в Санкт-Петербурге (4 тыс. отзывов и 13 тыс. оценок). Замыкает топ московский кинотеатр «Пять звезд на Павелецкой» (4 тыс. отзывов и 11 тыс. оценок).
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В топ лучших (по оценкам) кинотеатров городов-миллионников вошли «Первомайский» (Омск), «Победа» (Новосибирск), «Монитор СБС» (Краснодар), Cinema&Emotion (Ростов-на-Дону) и «Империя Грез Небо» (Нижний Новгород).
В Краснодаре эксперты проанализировали 18 кинотеатров, включая экраны для просмотра фильмов в кафе и лаунж-барах. На первом месте оказался «Монитор СБС», на втором «Формула Кино OZ», на третьем «Монитор Красная Площадь».
Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен.