Оскароносный «Миллионер из трущоб» получит продолжение или сериальную версию

Для съемок она заключила сделку с компанией Celador, которая продюсировала оригинальную ленту 2008 года. Детали проекта, информация о сюжете и актерском составе не раскрываются.

Американское издание Variety сообщило , что фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» может получить сиквел. Права на полнометражные сиквел или сериал приобрела независимая студия Bridge7.

«Некоторые истории остаются с нами еще долго после титров, и «Миллионер из трущоб», несомненно, одна из них. Его повествование универсально, оно пересекает культурные и географические границы и воплощает в себе истории, которые мы любим», — заявили представители Bridge7.

В центре сюжета оригинальной ленты — бедный 18-летний сирота из трущоб Мумбаи, выигравший главный приз в телешоу «Кто хочет стать миллионером». Сразу после победы в шоу его арестовывают по подозрению в мошенничестве. Кино стало хитом мирового проката, получило восемь статуэток «Оскар», семь премий BAFTA и четыре «Золотых глобуса».