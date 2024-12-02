Оскароносный «Миллионер из трущоб» получит продолжение или сериальную версию
Завоевавший восемь наград «Оскар» фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение (18+)
Американское издание Variety сообщило, что фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб» может получить сиквел. Права на полнометражные сиквел или сериал приобрела независимая студия Bridge7.
Для съемок она заключила сделку с компанией Celador, которая продюсировала оригинальную ленту 2008 года. Детали проекта, информация о сюжете и актерском составе не раскрываются.
«Некоторые истории остаются с нами еще долго после титров, и «Миллионер из трущоб», несомненно, одна из них. Его повествование универсально, оно пересекает культурные и географические границы и воплощает в себе истории, которые мы любим», — заявили представители Bridge7.
В центре сюжета оригинальной ленты — бедный 18-летний сирота из трущоб Мумбаи, выигравший главный приз в телешоу «Кто хочет стать миллионером». Сразу после победы в шоу его арестовывают по подозрению в мошенничестве. Кино стало хитом мирового проката, получило восемь статуэток «Оскар», семь премий BAFTA и четыре «Золотых глобуса».
Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают на кринж-пати, где будут смотреть новогоднее кино: серию «Гарри Поттер», «Клаус мульт», «Отпуск по обмену».