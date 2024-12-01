«Краснодар» впервые проиграл в чемпионате

Краснодарский край

Распечатать

  • Эпизод матча «Краснодар» – «Спартак» 1 декабря 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар», T.me/fckrasnodar
    Эпизод матча «Краснодар» – «Спартак» 1 декабря 2024 г. © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар», T.me/fckrasnodar

ФК «Краснодар» на домашней арене уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:3

Футбольный клуб «Краснодар» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-лиги. У себя на стадионе «быки» уступили «Спартаку» с разгромным счетом 0:3. На 17-й и 28-й минутах за московскую команду забил Манфред Угальде, на 90+3-й еще один мяч добавил Эзекиель Барко.

Это первое поражение команды Мурада Мусаева в 17 матчах чемпионата. Интересно, что в первом круге «Краснодар» выиграл у «Спартака» точно с таким же счетом.

Из-за этого поражения краснодарская команда упустила возможность догнать «Зенит», который сегодня тоже проиграл и тоже дома — 2:3 «Крыльям Советов». Петербургскую команду и «быков» разделяет одно очко. Идущий третьим «Спартак» отстает от «Краснодара» на четыре очка.

Ранее на этой неделе женская футбольная сборная России сыграла с Азербайджаном в Сочи, а также появился удобный повод списать различные неудачи на расположение планет.

Развлечения Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» ФК «Спартак» Футбол

Новости

«Краснодар» впервые проиграл в чемпионате
Краснодарский край лидирует в РФ по просрочке ипотеки
В горах Сочи объявили опасность лавин
Необычную дубраву высадили в парке «Краснодар»
В Минводах экстренно приземлился Sukhoi Superjet, летевший в Сочи
В Новороссийске на пять дней перекроют улицу

Лента новостей

Реклама на сайте