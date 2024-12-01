«Краснодар» впервые проиграл в чемпионате

Футбольный клуб «Краснодар» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-лиги. У себя на стадионе «быки» уступили «Спартаку» с разгромным счетом 0:3. На 17-й и 28-й минутах за московскую команду забил Манфред Угальде, на 90+3-й еще один мяч добавил Эзекиель Барко.

Это первое поражение команды Мурада Мусаева в 17 матчах чемпионата. Интересно, что в первом круге «Краснодар» выиграл у «Спартака» точно с таким же счетом.

Из-за этого поражения краснодарская команда упустила возможность догнать «Зенит», который сегодня тоже проиграл и тоже дома — 2:3 «Крыльям Советов». Петербургскую команду и «быков» разделяет одно очко. Идущий третьим «Спартак» отстает от «Краснодара» на четыре очка.