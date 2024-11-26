С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий. Что это за явление и действительно ли оно влияет на людей?

Юга.ру узнали подробности о попятном движении Меркурия и том, когда его можно наблюдать в небе над Краснодарским краем

С 26 ноября по 15 декабря земляне будут жить под влиянием ретроградного Меркурия. В этот период планета будет как бы пятиться назад.

Как рассказал Юга.ру руководитель краснодарского астроклуба «Вега» Андрей Коршиков, при наблюдении планет и других космических объектов обычно мы видим, как они перемещаются среди звёзд с запада на восток. Но из-за собственного движения Земли вокруг Солнца иногда нам кажется, что эти объекты движутся в обратную сторону.

При этом направление движения вокруг Солнца не меняется. Такое движение в астрономии называется попятным. Многим более знакомо старое название — ретроградное (от лат. retrogradus — «отступающий», «идущий назад»).