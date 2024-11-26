С 26 ноября по 15 декабря ожидается ретроградный Меркурий. Что это за явление и действительно ли оно влияет на людей?
Юга.ру узнали подробности о попятном движении Меркурия и том, когда его можно наблюдать в небе над Краснодарским краем
С 26 ноября по 15 декабря земляне будут жить под влиянием ретроградного Меркурия. В этот период планета будет как бы пятиться назад.
Как рассказал Юга.ру руководитель краснодарского астроклуба «Вега» Андрей Коршиков, при наблюдении планет и других космических объектов обычно мы видим, как они перемещаются среди звёзд с запада на восток. Но из-за собственного движения Земли вокруг Солнца иногда нам кажется, что эти объекты движутся в обратную сторону.
При этом направление движения вокруг Солнца не меняется. Такое движение в астрономии называется попятным. Многим более знакомо старое название — ретроградное (от лат. retrogradus — «отступающий», «идущий назад»).
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«Сейчас Меркурий заходит за горизонт после Солнца, но, к сожалению, «тонет» в вечерней заре и не видим на территории Краснодарского края. Но нас радуют другие планеты. Уже вскоре после заката мы можем невооружённым взглядом увидеть Венеру, Сатурн и Юпитер. Кстати, Юпитер сейчас тоже движется попятно. А в декабре начнёт своё попятное движение Марс. Это обычное явление при наблюдении планет и никакого влияния на человека не оказывает», — заявил Коршиков.
Тем не менее, ретроградный Меркурий принято винить во всех неудачах, ссорах и потерях. Явлению посвящены сотни шуток и мемов. Написал бывший? Определенно всё дело в ретрограде.
Создатель блога «Ретроградный Меркурий» Ольга Осипова верит, что планета бьёт по самому важному и способна путать всё в нашей голове.
«На самом деле, это совсем не страшный период, если соблюдать в нём некоторые правила. Ничего не бойтесь, оглядывайтесь назад, размышляйте о прошлом чаще, чем о будущем. Главный враг этого периода — суета. Старайтесь её избегать. В ретроградный Меркурий не стоит: начинать новое, покупать дорогое, подписывать важное, обсуждать серьёзное», — рассказала девушка.
Как писали Юга.ру, ранее жители Краснодарского края могли наблюдать Бобровую луну и метеорный поток Леониды.