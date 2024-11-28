Женская сборная России по футболу сыграет с командой Азербайджана в Сочи

В Сочи пройдут два товарищеских матча между женской сборной России и Азербайджана

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что в Сочи на стадионе «Фишт» пройдут два товарищеских матча по футболу между женскими сборными России и Азербайджана. Первая встреча пройдет 28 ноября , стартовый свисток прозвучит в 17:00. Перед матчем у стадиона состоится фото- и автограф-сессия российских футболистов, в которой примут участие Денис Глушаков, Никита Баженов, Тарас Бурлак и Елена Медведь. Также перед игрой на арене выступит экс-солист группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев. Артист исполнит гимн РФ.

Эта встреча станет десятой для женской сборной России в 2024 году. Ранее российские футболистки встречались с соперницами из Уругвая, Кении, Эквадора, Ботсваны, КНДР и Гаити.

Второй матч пройдет 2 декабря в закрытом режиме на тренировочной базе футбольного клуба «Сочи».