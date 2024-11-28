Женская сборная России по футболу сыграет с командой Азербайджана в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи пройдут два товарищеских матча между женской сборной России и Азербайджана

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что в Сочи на стадионе «Фишт» пройдут два товарищеских матча по футболу между женскими сборными России и Азербайджана.

Первая встреча пройдет 28 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:00. Перед матчем у стадиона состоится фото- и автограф-сессия российских футболистов, в которой примут участие Денис Глушаков, Никита Баженов, Тарас Бурлак и Елена Медведь.

Также перед игрой на арене выступит экс-солист группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев. Артист исполнит гимн РФ.

Госэкспертиза одобрила проект теннисной академии в Сочи:

Эта встреча станет десятой для женской сборной России в 2024 году. Ранее российские футболистки встречались с соперницами из Уругвая, Кении, Эквадора, Ботсваны, КНДР и Гаити. 

Второй матч пройдет 2 декабря в закрытом режиме на тренировочной базе футбольного клуба «Сочи».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 ноября состялся товарищесткий матч по футболу между сборной России и Брунея. Российская команда одержала победу со счетом 11:0.

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