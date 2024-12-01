В Новороссийске на пять дней перекроют улицу
Заезд с восточной стороны на улицу Спортивную в Новороссийске будет закрыт со 2 по 6 декабря
В связи с дорожными работами со 2 по 6 декабря в Новороссийске будет перекрыт въезд на улицу Спортивную со стороны Горького — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. На ремонтируемом перекрестке будут строить систему отведения дождевой воды.
Напомним, что 1 декабря в 14:00 в Абрау-Дюрсо состоится торжественное открытие новогоднего сезона — первое в истории.
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