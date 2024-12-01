В Новороссийске на пять дней перекроют улицу

Краснодарский край

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  • Въезд на улицу Спортивную в Новороссийске, который будет закрыт со 2 по 6 декабря 2024 г. © Скриншот сайта Google.com/maps
    Въезд на улицу Спортивную в Новороссийске, который будет закрыт со 2 по 6 декабря 2024 г. © Скриншот сайта Google.com/maps

Заезд с восточной стороны на улицу Спортивную в Новороссийске будет закрыт со 2 по 6 декабря

В связи с дорожными работами со 2 по 6 декабря в Новороссийске будет перекрыт въезд на улицу Спортивную со стороны Горького — об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко. На ремонтируемом перекрестке будут строить систему отведения дождевой воды.

  • Временная схема заезда на улицу Спортивную в Новороссийске © Скриншот публикации в телеграм-канале Андрея Кравченко, T.me/kravchenko_glava_nvrsk
    Временная схема заезда на улицу Спортивную в Новороссийске © Скриншот публикации в телеграм-канале Андрея Кравченко, T.me/kravchenko_glava_nvrsk

Напомним, что 1 декабря в 14:00 в Абрау-Дюрсо состоится торжественное открытие новогоднего сезона — первое в истории.

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