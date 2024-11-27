В Абрау-Дюрсо впервые отметят начало новогоднего сезона
В честь новогодних мероприятий в Абрау-Дюрсо зажгут огни на главной елке
27 ноября пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что в Абрау-Дюрсо отпразднуют начало новогоднего сезона. В честь этого на курорте зажгут огни на 11-метровой главной елке с золотыми шарами и гирляндами.
Праздник пройдет 1 декабря на площади Александра II. Начало в 14:00.
Гостей мероприятия ждут ведущий, новогодняя музыка, танцы и конкурсы. Дед Мороз и Снегурочка будут водить с детьми хороводы, загадывать желания и участвовать играх.
Также гостей ожидает фудкорт с зимними угощениями — пряниками, леденцами, мандаринами и другими лакомствами.
Напомним, что главный Дед Мороз не приедет в Краснодарский край на Новый год.
Ранее Юга.ру рассказывали, когда и где в Краснодаре откроются елочные базары.
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