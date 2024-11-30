На пляжах Анапы начали устанавливать новые игровые и спортивные площадки
Мэрия Анапы показала новое игровое и спортивное оборудование. Его установили за счет курортного сбора
28 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на центральном пляже курорта и в Витязево в районе Паралии устанавливают детские игровые и спортивные площадки.
Новый детский городок появится и на улице Крымской около дома № 216.
Песковики и змея на пляже:
В Анапе на центральном пляже слева от входа будет городок и скалодром, а в Витязево — игровой комплекс и скалодром. Там также установят перголы, качели и навесы.
На общественном пляже Сукко и на нижнем ярусе набережной в Анапе смонтируют новые перголы с качелями.
Комплексы устанавливают за счет курортного сбора. Работы планируют завершить до конца года.
Как писали Юга.ру, в Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. В соцсетях пошутили, что это под силу только Галицкому.