На пляжах Анапы начали устанавливать новые игровые и спортивные площадки

Мэрия Анапы показала новое игровое и спортивное оборудование. Его установили за счет курортного сбора

28 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на центральном пляже курорта и в Витязево в районе Паралии устанавливают детские игровые и спортивные площадки.



Новый детский городок появится и на улице Крымской около дома № 216.

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В Анапе на центральном пляже слева от входа будет городок и скалодром, а в Витязево — игровой комплекс и скалодром. Там также установят перголы, качели и навесы.



На общественном пляже Сукко и на нижнем ярусе набережной в Анапе смонтируют новые перголы с качелями.



Комплексы устанавливают за счет курортного сбора. Работы планируют завершить до конца года.