На пляжах Анапы начали устанавливать новые игровые и спортивные площадки

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/25658
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Анапы https://t.me/anapaofficial/25658

Мэрия Анапы показала новое игровое и спортивное оборудование. Его установили за счет курортного сбора

28 ноября пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что на центральном пляже курорта и в Витязево в районе Паралии устанавливают детские игровые и спортивные площадки.

Новый детский городок появится и на улице Крымской около дома № 216.

Песковики и змея на пляже:

В Анапе на центральном пляже слева от входа будет городок и скалодром, а в Витязево — игровой комплекс и скалодром. Там также установят перголы, качели и навесы.

На общественном пляже Сукко и на нижнем ярусе набережной в Анапе смонтируют новые перголы с качелями.

Комплексы устанавливают за счет курортного сбора. Работы планируют завершить до конца года.

Как писали Юга.ру, в Анапе предложили создать прогулочную зону вокруг Кипарисового озера. В соцсетях пошутили, что это под силу только Галицкому.

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На пляжах Анапы начали устанавливать новые игровые и спортивные площадки
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