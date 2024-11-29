Морось и туманы. Рассказываем о погоде в Краснодарском крае в первые зимние выходные

Синоптики опубликовали прогноз погоды на Кубани с 30 ноября по 1 декабря

29 ноября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что в ближайшие дни территория Краснодарского края окажется под влиянием северо-западного антициклона. В связи с этим в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся и немного повысится температура.



Начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского Гидрометцентра Вилия Тукаева отметила, что благодаря влиянию антициклона погода на Кубани меняться не будет.

Однако, по ее словам, местами в регионе возможны туманы и морось , а ночью и утром — гололед и изморозь.



Вилия Тукаева рассказала, что температура воздуха на Кубани останется в привычных для поздней осени пределах, но с понижением в ночные часы из-за прояснений.



Так, с 30 ноября по 1 декабря ночью будет от -4 °С до 1 °С (в предгорьях до -9 °С), а днем — 1-6 °С. В горах ночью — от -10 °С до -5 °С, днем — от -3 °С до 2 °С.



На Черноморском побережье в выходные без осадков. Ветер 6-11 м/с, днем 1 декабря порывы усилятся до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 0-5 °С, днем 30 ноября — 6-11 °С, 1 декабря — 4-9 °С.

Морось — жидкие осадки в виде мелкого дождя. Они очень медленно выпадают из слоистых и слоисто-кучевых облаков или тумана. Скорость капель настолько мала, что они кажутся взвешенными в воздухе.