В Ейске пятнадцатилетнему Саркису Аванесяну требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств мальчику-подростку с ДЦП из Ейска на лечение
Саркис родился раньше срока, не задышал, попал в реанимацию. Первые десять дней жизни он провел на аппарате ИВЛ. Понемногу окреп, стал дышать сам.
Но из-за кислородного голодания у мальчика пострадал мозг. В год врачи диагностировали ему детский церебральный паралич.
«Я сразу начала заниматься здоровьем сына, использовала все возможности для реабилитации. И к трем годам Саркис научился ползать, сидеть, стоять у опоры, говорить. После каждого курса лечения мы видим прогресс: уменьшается спастика мышц, сын начинает активнее двигаться, становится спокойнее», — поделилась мама Саркиса Анаит Аванесян.
Сейчас он учится в коррекционной школе, с ним занимаются учитель, психолог и логопед. Но проблемы остаются, и Саркис так и не начал самостоятельно ходить. Некоторые упражнения, улучшающие его состояние, он не в силах выполнять дома. Саркиса готовы принять в таганрогском «Центре здоровья».
«У Саркиса детский церебральный паралич, спастическая диплегия (двигательные нарушения). Из-за спастики и контрактур в суставах движения ограничены, Саркис самостоятельно не ходит, передвигается, используя ходунки. Наша задача — значительно снизить мышечный тонус и степень выраженности контрактур в коленных суставах, чтобы мальчику было легче передвигаться с ходунками или при поддержке за одну руку», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге (Ростовская область) Людмила Черикова.
Маме Саркиса сложно самостоятельно оплатить лечение. Она одна воспитывает двоих детей, денег им едва хватает на самое необходимое. Всего требуется 181 280 рублей.
Как помочь Саркису?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саркиса Аванесяна);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саркиса Аванесяна. Без НДС.
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