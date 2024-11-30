В Ейске пятнадцатилетнему Саркису Аванесяну требуется дорогостоящее лечение. Рассказываем, как помочь

Саркис родился раньше срока, не задышал, попал в реанимацию. Первые десять дней жизни он провел на аппарате ИВЛ. Понемногу окреп, стал дышать сам.



Но из-за кислородного голодания у мальчика пострадал мозг. В год врачи диагностировали ему детский церебральный паралич.



«Я сразу начала заниматься здоровьем сына, использовала все возможности для реабилитации. И к трем годам Саркис научился ползать, сидеть, стоять у опоры, говорить. После каждого курса лечения мы видим прогресс: уменьшается спастика мышц, сын начинает активнее двигаться, становится спокойнее», — поделилась мама Саркиса Анаит Аванесян.



Сейчас он учится в коррекционной школе, с ним занимаются учитель, психолог и логопед. Но проблемы остаются, и Саркис так и не начал самостоятельно ходить. Некоторые упражнения, улучшающие его состояние, он не в силах выполнять дома. Саркиса готовы принять в таганрогском «Центре здоровья».



«У Саркиса детский церебральный паралич, спастическая диплегия (двигательные нарушения). Из-за спастики и контрактур в суставах движения ограничены, Саркис самостоятельно не ходит, передвигается, используя ходунки. Наша задача — значительно снизить мышечный тонус и степень выраженности контрактур в коленных суставах, чтобы мальчику было легче передвигаться с ходунками или при поддержке за одну руку», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге (Ростовская область) Людмила Черикова.



Маме Саркиса сложно самостоятельно оплатить лечение. Она одна воспитывает двоих детей, денег им едва хватает на самое необходимое. Всего требуется 181 280 рублей .



Как помочь Саркису?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Саркиса Аванесяна);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Саркиса Аванесяна. Без НДС.