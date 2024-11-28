Иннополис, МГУ, РУДН: в каких вузах учатся ростовчане с помощью льготных кредитов

С начала года жители Ростовской области взяли в крупнейшем российском банке более тысячи кредитов со ставкой 3% на обучение в вузах и колледжах — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го

В процессе всего обучения и 9 месяцев после него студентам предстоит выплачивать только часть процентов по кредиту. Затем на полный возврат средств у них будет 15 лет. Однако погасить всю сумму можно и досрочно, без какой-либо комиссии.

«В этом году жители Ростова и области взяли в общей сумме более 200 млн рублей образовательных кредитов с пониженной ставкой. Многие поступили в медицинские учреждения. Были те, кто решил развиваться в сферах ИТ, промышленности, финансов, искусства, педагогики. Большинство продолжили своё образование в родном регионе, но немало ребят также выбрали вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Тюмени, Иннополиса и других городов нашей страны. Сейчас они могут учиться без мысли о том, где брать деньги на оплату обучения, ведь льготные условия позволяют студенту не работать до самого выпускного и некоторое время после него», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Одно из главных преимуществ образовательного кредита — пониженная ставка, 3%. Остальную часть процентов за заёмщика покрывает государство. Получить средства можно с 14 лет на обучение в аккредитованных российских высших и средних специальных учебных заведениях. Несовершеннолетним студентам понадобится письменное согласие родителей.

В 2024 году ростовчане начали или продолжили своё обучение с помощью образовательного кредита в таких вузах, как МГУ, РУДН, СПбГУ, Университет Иннополис, РАНХиГС. В Ростовской области они выбрали учебные заведения Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Новочеркасска, Сальска, Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского.