Краснодарский край занял четвертое место в РФ по росту цен на бензин

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В октябре на Кубани автомобильное топливо подорожало на 2,1%

Росстат опубликовал статистику и показал, как в России в октябре 2024 года изменились цены на бензин. Стоимость топлива в прошлом месяце в среднем по стране снизилась на 1,8%. В 12 регионах бензин стал дешевле.

Заметнее всего цены понизились в Рязанской (-6,8%), Иркутской (-5,8%), Астраханской (-3,9%) и Нижегородской областях (-3,5%) и в Пермском крае (-3,2%).

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При этом в Краснодарском крае и еще пяти регионах зафиксировали повышение цен производителей топлива. В Татарстане и Сахалинской области прирост составил 3,4%, в Кемеровской области — 2,4%. На Кубани стоимость бензина увеличилась на 2,1%, а в Саратовской области — на 0,9%.

По данным федеральной службы, в России потребительские цены на топливо в октябре 2024 года в среднем выросли на 0,6%. Повышение стоимости на 0,6% и более зафиксировали в 51 регионе. Самый значительный рост произошел в Чукотском автономном округе (+7,8%).

В четырех регионах автомобильный бензин подешевел — больше всего в Красноярском крае (-0,9%).

В прошлом месяце потребительские цены на бензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2,1 раза.

Как писали Юга.ру, летом 2024 года Краснодарский край назвали 43-м регионом по доступности бензина в России. Сложности с поставками топлива в ЮФО Минэнерго объяснило загруженностью железных дорог.

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