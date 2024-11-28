Краснодарский край занял четвертое место в РФ по росту цен на бензин

Росстат опубликовал статистику и показал, как в России в октябре 2024 года изменились цены на бензин. Стоимость топлива в прошлом месяце в среднем по стране снизилась на 1,8%. В 12 регионах бензин стал дешевле. Заметнее всего цены понизились в Рязанской (-6,8%), Иркутской (-5,8%), Астраханской (-3,9%) и Нижегородской областях (-3,5%) и в Пермском крае (-3,2%).

При этом в Краснодарском крае и еще пяти регионах зафиксировали повышение цен производителей топлива. В Татарстане и Сахалинской области прирост составил 3,4%, в Кемеровской области — 2,4%. На Кубани стоимость бензина увеличилась на 2,1%, а в Саратовской области — на 0,9%.



По данным федеральной службы, в России потребительские цены на топливо в октябре 2024 года в среднем выросли на 0,6%. Повышение стоимости на 0,6% и более зафиксировали в 51 регионе. Самый значительный рост произошел в Чукотском автономном округе (+7,8%).



В четырех регионах автомобильный бензин подешевел — больше всего в Красноярском крае (-0,9%).



В прошлом месяце потребительские цены на бензин в среднем по стране превышали цены производителей в 2,1 раза.