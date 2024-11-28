Мэрия Сочи показала, как украсят курорт к Новому году. Власти не тратились на оформление из-за СВО

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/47452
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/47452

Улицы Сочи украсят 93 световых арт-объекта. Главную новогоднюю елку установят к 15 декабря

27 ноября пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что к Новому году в Сочи установят 93 световые конструкции. 91 арт-объект уже использовали в прошлые годы. Дополнительно смонтируют конструкции в виде дерева и большой еловой шишки.

Улицы Адлерского района украсят 26 световых арт-объектов, Лазаревского района — 11, Хостинского — 11, Центрального — 45. 

«Чтобы ни одно покушение на эту красоту не осталось безнаказанным»:

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в этом году власти решили не тратиться на новые новогодние украшения из-за СВО:

«Мы минимизируем затраты бюджета на новогоднее оформление в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Дополнительное финансирование выделено в основном на монтаж и демонтаж, ремонт и обслуживание арт-объектов, которые были приобретены городом в предыдущие годы».

Напомним, что в ноябре «СОЧИ1.ру» со ссылкой на данные сайта госзакупок написали, что мэрия Сочи планировала потратить на новогодние украшения более 12 млн рублей. 

В администрации курорта также отказались от фейерверков и рекомендовали предприятиям не использовать салюты.

Главную городскую елку на площади Флага установят до 15 декабря. Ее приобрели несколько лет назад. В других районах Сочи дополнительно установят 15 елок.

На улицах появятся малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей и тематической атрибутики. В течение декабря украсят автобусные остановки, магазины и санатории.

Ранее Юга.ру делились кадрами праздничной иллюминации в Краснодаре — на улице Красной собрали новогоднюю елку из разноцветных шаров и установили голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы.

Первые световые конструкции и «снежинки» начали монтировать в конце октября, затем над памятником Шурику и Лидочке возвели первую в Краснодаре новогоднюю елку.

Работы планируют завершить в началу декабря. По информации СМИ, новогоднюю иллюминацию на Александровском бульваре устанавливает компания Сергея Галицкого, но мэрия не разглашает имя инвестора.

Благоустройство Город Курорты и туризм Новый год Праздники Сочи

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