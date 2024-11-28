Мэрия Сочи показала, как украсят курорт к Новому году. Власти не тратились на оформление из-за СВО

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что в этом году власти решили не тратиться на новые новогодние украшения из-за СВО:



«Мы минимизируем затраты бюджета на новогоднее оформление в связи с продолжающейся специальной военной операцией. Дополнительное финансирование выделено в основном на монтаж и демонтаж, ремонт и обслуживание арт-объектов, которые были приобретены городом в предыдущие годы».



Напомним, что в ноябре «СОЧИ1.ру» со ссылкой на данные сайта госзакупок написали, что мэрия Сочи планировала потратить на новогодние украшения более 12 млн рублей.



В администрации курорта также отказались от фейерверков и рекомендовали предприятиям не использовать салюты.



Главную городскую елку на площади Флага установят до 15 декабря. Ее приобрели несколько лет назад. В других районах Сочи дополнительно установят 15 елок.



На улицах появятся малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей и тематической атрибутики. В течение декабря украсят автобусные остановки, магазины и санатории.