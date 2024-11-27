«Район на всю жизнь»: ГК ТОЧНО построит в Ростове-на-Дону жилой комплекс за 57 млрд рублей

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил о выходе в Ростов-на-Дону с новым амбициозным проектом

ГК ТОЧНО показала проект нового жилого района «Столицыно» в Ростове-на-Дону. Он расположится в пяти минутах езды от «Меги» на границе города с Аксаем. Здесь девелопер возведет 18 домов переменной этажности классов «бизнес» и «комфорт плюс».

Комплекс «Столицыно» на 11 000 квартир для 30 000 жителей со всей необходимой инфраструктурой и парком займет 42 га.

«Столицыно» разделят на 4 квартала: Северный, Западный, Южный и Восточный. Они представляют 4 региона России — каждый со своим самобытным колоритом и визуалом. В центре района будет «Золотое кольцо» — километровый прогулочный бульвар с амфитеатрами и фонтанами.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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ГК ТОЧНО позиционирует «Столицыно» как «район на всю жизнь». Под социальные объекты здесь выделили 5,7 га. В шаговой доступности девелопер построит школу на 1300 человек и два детских сада на 300 мест каждый. Также в ЖК будет две поликлиники (взрослая и детская) на 200 посещений в смену каждая.

На территории «Столицыно» разобьют парк площадью 8,4 га (примерно как 10 футбольных полей) с пешеходными аллеями, игровыми площадками, воркаут-зонами с тренажерами и пространством для йоги.

Проектом предусматривает и строительство крупного фитнес-центра Balance с бассейном. Balance — это собственная сеть фитнес-центров ГК ТОЧНО, которую девелопер активно развивает на территории своих ЖК. Помимо фитнес-центра в «Столицыно» появится Школа бокса и восточных единоборств.

В Ростове-на-Дону ГК ТОЧНО продолжит реализовывать концепцию «двор без машин». Удобные парковочные места вынесут за территорию дворов и расположат по периметру кварталов. В подземном паркинге запланировали 5000 машино-мест.

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Продумал застройщик и удобное зонирование коммерческих территорий. Например, пункты выдачи маркетплейсов вынесут в одну зону, а сервисы чистоты и интерьера — в другую. Кафе, рестораны и магазины выделят в отдельные локации внутри комплекса.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Ростов-на-Дону — новый регион для федерального девелопера ТОЧНО. Компания готовилась к выходу в регион больше года.

«Ростову-на-Дону, на наш взгляд и по мнению общественности, необходимо более глобальное расширение, более масштабное строительство. И, конечно, для ТОЧНО это вызов и большая ответственность, потому что Ростов-на-Дону — это серьезный город с характером, в котором ценят слово и дело. Я думаю, что мы как никто другой подходим под эти принципы», — считает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.