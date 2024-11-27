В центре Краснодара запретят остановку и стоянку машин на двух улицах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 16 декабря в Краснодаре на улицах Тахтамукайской и Братьев Игнатовых ограничат остановку и стоянку транспорта

26 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на участке улицы Тахтамукайской от проезда Индустриального до улицы Индустриальной запретят остановку и стоянку автомобилей.

На четной стороне дороги установят соответствующие знаки.

Схема ограничений на улице Тахтамукайской

Схема ограничений на улице Тахтамукайской

Также, по данным администрации города, остановку и стоянку транспорта запретят на участке улицы Братьев Игнатовых — от Максима Горького до Чапаева.

Дорожные знаки появятся по обеим сторонам улицы.

Схема ограничений на улице Братьев Игнатовых

Схема ограничений на улице Братьев Игнатовых

Ограничения вступят в силу 16 декабря. Меры введут для того, чтобы водители не оставляли транспорт на проезжей части, так как это создает помехи на дорогах.

Напомним, что в Краснодаре уже запретили останавливаться транспорту на улицах Валерия Гассия и Октябрьской. Помимо этого, проезд автомобилей ограничили на нескольких улицах Прикубанского округа и ФМР, а на двух улицах в районе Тургеневского моста ввели одностороннее движение.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ввели штраф за парковку автомобилей на клумбах и газонах.

Автомобили Город Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт

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