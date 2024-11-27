В центре Краснодара запретят остановку и стоянку машин на двух улицах

С 16 декабря в Краснодаре на улицах Тахтамукайской и Братьев Игнатовых ограничат остановку и стоянку транспорта

26 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на участке улицы Тахтамукайской от проезда Индустриального до улицы Индустриальной запретят остановку и стоянку автомобилей. На четной стороне дороги установят соответствующие знаки.

Также, по данным администрации города, остановку и стоянку транспорта запретят на участке улицы Братьев Игнатовых — от Максима Горького до Чапаева.



Дорожные знаки появятся по обеим сторонам улицы.

Ограничения вступят в силу 16 декабря. Меры введут для того, чтобы водители не оставляли транспорт на проезжей части, так как это создает помехи на дорогах.



Напомним, что в Краснодаре уже запретили останавливаться транспорту на улицах Валерия Гассия и Октябрьской. Помимо этого, проезд автомобилей ограничили на нескольких улицах Прикубанского округа и ФМР, а на двух улицах в районе Тургеневского моста ввели одностороннее движение.